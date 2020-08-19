2 отзыва оставили туристы

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Трекинг по Большому каньону Крыма

Оказаться в одном из красивейших уголков полуострова и искупаться в Ванне молодости

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 9 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Трамвайное кольцо
  • Заказать экскурсию

4500 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Оксана
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Оксана – Гид в Саках
Чтобы почувствовать, как бьется сердце Крымских гор ⛰️, нужно обязательно отправиться к Большому каньону.

Именно это место станет целью нашего путешествия: мы пройдем по горной тропе вдоль русла реки Аузун-Узень, на каждом шагу встречая чудеса крымской природы.

Вы отыщете легендарную Ванну молодости, полюбуетесь гладью Голубого озера, узнаете об истории Бельбекской долины и познакомитесь с реликтовыми растениями Крыма.

И, конечно, насладитесь единением с заповедной природой в стороне от туристических троп.
Трекинг по Большому каньону Крыма
Трекинг по Большому каньону Крыма

Что вас ожидает

Природа и истории Бельбекской долины
По дороге к каньону вы полюбуетесь степями и предгорьями Крыма и осмотрите величественные гряды Крымских гор. Проезжая по заповедной Бельбекской долине, мы поговорим о том, кем были первые жители этих мест и менялся облик Крымского полуострова на протяжении миллионов лет. Вы встретите причудливые горы Крокодил и Черепаха, увидите Сюреньскую башню и охотничий домик князей Юсуповых. А еще я расскажу, откуда взялись необычные названия сел долины — Аромат и Голубой глаз.

Живописные тропы Большого каньона
Вступив на горную тропу, мы пройдем через буковый лес к панорамной площадке, откуда вам откроется вид на цель нашего путешествия — грандиозный Большой каньон, одно из красивейших мест горного Крыма. Не спеша мы спустимся к Яблоневому броду, где вы узнаете, что такое крымские чаиры. Затем дорога выведет нас к самому каньону: вы прогуляетесь вдоль русла реки Аузун-Узень, выпьете чистейшей родниковой воды из источника Пания и увидите, как «вода камень точит».

Искупаться в Ванне молодости
Еще одной интереснейшей точкой маршрута станет легендарная Ванна молодости. Я расскажу вам историю об этом месте и человеческой жадности. Самые отважные смогут нырнуть в прохладные воды Ванны, которые даже в летний зной не прогреваются выше 8-11 градусов. А наш обратный путь к цивилизации скрасят живописное Голубое озеро, каскады небольших водопадов и реликтовые растения.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная. До каньона мы добираемся на вашем автомобиле или на арендованном транспорте (не входит в стоимость — оплачивается отдельно).
  • Мы можем стартовать из Евпатории, Саки или Симферополя.
  • Нам предстоит пройти 3 — 4 км по горнолесной тропе, поэтому обязательна удобная спортивная обувь.
  • Также можно взять купальники, если вы хотите окунуться в Ванну молодости, и ёмкости для воды из источника Пания.
Трекинг по Большому каньону Крыма
Трекинг по Большому каньону Крыма
Трекинг по Большому каньону Крыма
Трекинг по Большому каньону Крыма
Трекинг по Большому каньону Крыма
Трекинг по Большому каньону Крыма
Трекинг по Большому каньону Крыма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Трамвайное кольцо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Я профессиональный экскурсовод, аттестованный Министерством курортов и туризма Крыма. В Евпатории живу уже 15 лет. Я хочу, чтобы туристы, приезжающие в Евпаторию, видели в ней не только курорт, но и узнавали богатое и интересное прошлое города. Если же сама Евпатория вам уже знакома, я помогу организовать экскурсии в другие города Крыма или в красивые природные уголки полуострова.
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2 отзыва оставили туристы

19 августа 2020
Великолепный экскурсовод! Знает про Крым все. ! Очень интересно и не занудно. Всем рекомендую! Оксана вы лучшая! Спасибо!
31 марта 2020
Большой каньон Крыма впечатляет своей величественностью и красотой, а также неподражаемостью. Получили большое удовольствие. Если вы когда-то вы были в горах, то эта экскурсия для вас. А кто не был там, вы можете приобщиться к этой стихии и пространству, съездив на эту экскурсию. Сопровождающий нас гид Оксана создала атмосферу увлекательного путешествия по Большому каньону Крыма. Информация была интересной и познавательной. К тому же высокопрофессиональная речь Оксаны и знание горной местности помогли пройти путь в 4, 5 часа незаметно быстро и достаточно легко. Нас в группе было 5 человек и все мы единогласно оценили экскурсию на "СУПЕР"!!!!!!! Было все: и попотели, когда шли в гору, и искупались в чаше молодости, и напились из источника Парния, и пофотографировались, и пообедали, и налюбовались природой, надышавшись свежим горным и водным воздухом, и понежились на солнышке. В общем отдохнули на разных уровнях: тела, души и духа. Мы очень рады, что такой замечательный человек- гид Оксана- встретилась на нашем пути и с величайшей любовью показала нам одну из жемчужин Крыма. Низкий, Оксана, поклон и сердечная благодарность летит к Вам от нас и пусть Бог дарует вашей семье свое покровительство и защиту. А Трипстеру желаем развития и дальнейшего процветания. Будьте все здоровы и дарите людям в будущем любовь, свет и знание!!!!!!!!! С уважением. Супруги Гневшевы Зоя и Юрий из Пензы. 31 марта 2020 года.

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