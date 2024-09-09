Увидеть Аллею баобабов, побывать в Цинги-де-Бемараха и понаблюдать за горбатыми китами
Мы посетим Парк лемуров, полюбуемся водопадом Лили и гейзерами Аналавури, насладимся природой, ночуя на территории заповедника Киринди и погуляем среди известняковых скал, напоминающих башни.
На лодке отправимся бороздить океан в поисках горбатых китов и китовых акул, а ещё не забудем понежиться на пляже райского острова Нуси-Бе.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3 700
Описание
Организационные детали
Рекомендуем приобретать билеты на обратный рейс на время после 09:00.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Мадагаскар
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта.
Парк лемуров
После завтрака стартуем в Парк лемуров, чтобы увидеть, как выглядит король Джулиан из мультфильма «Мадагаскар» вживую. Встретим 9 видов этих животных, обитающих на лесистой территории. Также полюбуемся миниатюрными моделями велосипедов, автомобилей и мотоциклов, которые создают жители окрестностей Антананариву из жестяных банок.
После этого доберёмся до Ампефи, разместимся в отеле у озера Кавитаха.
Водопад реки Лили и гейзеры Аналавури
Сегодня будем любоваться красотами Ампефи. Первым делом посетим живописный водопад Лили высотой 26 метров. Насладимся его шумом и искрящейся пеной, а затем отправимся к гейзерам Аналавури, окруженным вулканическим ландшафтом. Создаётся впечатление, что попадаешь на другую планету!
Вечером вернёмся в Антананариву.
Перелёт в Мурундаву
Позавтракаем и поедем в аэропорт, чтобы самолёт доставил нас в следующий пункт назначения — Мурундаву. По прилёте заселимся в отель, после чего вы сможете отдохнуть.
Заповедник Киринди
Сегодня отправимся в заповедник Киринди. Наш путь пройдёт через Аллею баобабов, которая завораживает своими пейзажами. По прибытии разместимся в отеле прямо на территории заповедника и пойдём наслаждаться местными флорой и фауной. Увидим не только лемуров, но и сифаков, мадагаскарских ежей, крыс валуау и множество птиц. Прогулка займёт около 3 часов, а потом мы вернёмся в свои уютные лоджи.
Дорога до Бекупаки
Утром вновь насладимся атмосферой Киринди и поедем в город Бекупака. Нам предстоит преодолеть два паромные переправы через реки Цирибихина и Манамбулу. П пути будем любоваться сухими лесами, баобабами-великанами и саванной.
Вечером приедем в Бекупаку и заселимся в отель.
Цинги-де-Бемараха
После завтрака направимся в парк Цинги-де-Бемараха, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место знаменито благодаря известняковым скалам, похожим на башни. Высота некоторых из них составляет 50 метров. Здесь можно увидеть множество животных, птиц и уникальных растений, встречающихся только в этом регионе. Перед прогулкой позаботимся о безопасности и наденем шлемы.
Затем на арендованном самолёте вернёмся в Антананариву и разместимся в отель. Завершить этот день советуем походом в SPA!
Кусочек рая на Земле: остров Нуси-Бе
С утра нас ждёт очередной перелёт. Спустя почти 2 часа мы окажемся на острове Нуси-Бе, славящемся своими белоснежными пляжами, шикарными отелями и заповедными зонами.
Наш отель расположен прямо на побережье, поэтому сегодня мы посвящаем время пляжному релаксу. На Нуси-Бе практически нет искуственного освещения, поэтому вечером можно полюбоваться звёздным небом в полной мере.
Знакомство с обитателями острова и океана
Садимся в лодку и плывём искать горбатых китов, которых у берегов Нуси-Бе довольно много! Они приплывают сюда во время брачного периода, поэтому мы можем увидеть, как подводные жители выпрыгивают из воды. Далее выйдем на сушу и устроим барбекю. Желающим предлагаем вооружиться масками, чтобы попробовать снорклинг и увидеть морских черепах.
Носи-Иранья
После завтрака на скоростной лодке плывём к Носи-Ираньи, двум небольшим островам, соединённым песчаной косой. Лазурная вода, белый песок и солнце — настоящее релакс-комбо, поэтому у вас будет возможность просто понежиться на пляже, наслаждаясь окружающей природой. Желающие смогут подняться на гору, чтобы осмотреть маяк. Это райское место должно остаться не только в вашей памяти, но и на снимках, поэтому мы проведём для вас фотосессию.
Вечером вернёмся в отель.
Снорклинг с китовыми акулами
В этот день испытаем невероятные ощущения, ведь мы отправляемся плавать с китовыми акулами! Спокойствие, только спокойствие: они не опасны для человека и питаются только планктоном. Кто-то понаблюдает за ними с лодки, а самые смелые познакомятся с существами и поплавают с ними.
Вернёмся в отель, чтобы подготовиться к вылету в Антананариву. За ужином поделимся впечатлениями от путешествия друг с другом.
Окончание тура
После завтрака мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч на Мадагаскаре!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Антананариву, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Антананариву, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.