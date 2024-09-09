Приключения в Индийском океане: тур по Мадагаскару
Индивидуальный тур в Антананариву

Увидеть Аллею баобабов, побывать в Цинги-де-Бемараха и понаблюдать за горбатыми китами

Приглашаем отправиться в захватывающее путешествие по Мадагаскару. Вас ждут заповедники, пляжный отдых и, конечно, местная кухня.

Мы посетим Парк лемуров, полюбуемся водопадом Лили и гейзерами Аналавури, насладимся природой, ночуя на территории заповедника Киринди и погуляем среди известняковых скал, напоминающих башни.

На лодке отправимся бороздить океан в поисках горбатых китов и китовых акул, а ещё не забудем понежиться на пляже райского острова Нуси-Бе.
Приключения в Индийском океане: тур по Мадагаскару
Приключения в Индийском океане: тур по Мадагаскару
Приключения в Индийском океане: тур по Мадагаскару
Ближайшие даты:
9
сен
23
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3 700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем приобретать билеты на обратный рейс на время после 09:00.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Мадагаскар

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта.

Добро пожаловать на МадагаскарДобро пожаловать на МадагаскарДобро пожаловать на МадагаскарДобро пожаловать на Мадагаскар
2 день

Парк лемуров

После завтрака стартуем в Парк лемуров, чтобы увидеть, как выглядит король Джулиан из мультфильма «Мадагаскар» вживую. Встретим 9 видов этих животных, обитающих на лесистой территории. Также полюбуемся миниатюрными моделями велосипедов, автомобилей и мотоциклов, которые создают жители окрестностей Антананариву из жестяных банок.

После этого доберёмся до Ампефи, разместимся в отеле у озера Кавитаха.

Парк лемуровПарк лемуровПарк лемуровПарк лемуров
3 день

Водопад реки Лили и гейзеры Аналавури

Сегодня будем любоваться красотами Ампефи. Первым делом посетим живописный водопад Лили высотой 26 метров. Насладимся его шумом и искрящейся пеной, а затем отправимся к гейзерам Аналавури, окруженным вулканическим ландшафтом. Создаётся впечатление, что попадаешь на другую планету!

Вечером вернёмся в Антананариву.

Водопад реки Лили и гейзеры АналавуриВодопад реки Лили и гейзеры АналавуриВодопад реки Лили и гейзеры АналавуриВодопад реки Лили и гейзеры Аналавури
4 день

Перелёт в Мурундаву

Позавтракаем и поедем в аэропорт, чтобы самолёт доставил нас в следующий пункт назначения — Мурундаву. По прилёте заселимся в отель, после чего вы сможете отдохнуть.

Перелёт в МурундавуПерелёт в МурундавуПерелёт в МурундавуПерелёт в Мурундаву
5 день

Заповедник Киринди

Сегодня отправимся в заповедник Киринди. Наш путь пройдёт через Аллею баобабов, которая завораживает своими пейзажами. По прибытии разместимся в отеле прямо на территории заповедника и пойдём наслаждаться местными флорой и фауной. Увидим не только лемуров, но и сифаков, мадагаскарских ежей, крыс валуау и множество птиц. Прогулка займёт около 3 часов, а потом мы вернёмся в свои уютные лоджи.

Заповедник КириндиЗаповедник КириндиЗаповедник КириндиЗаповедник Киринди
6 день

Дорога до Бекупаки

Утром вновь насладимся атмосферой Киринди и поедем в город Бекупака. Нам предстоит преодолеть два паромные переправы через реки Цирибихина и Манамбулу. П пути будем любоваться сухими лесами, баобабами-великанами и саванной.

Вечером приедем в Бекупаку и заселимся в отель.

Дорога до БекупакиДорога до БекупакиДорога до БекупакиДорога до Бекупаки
7 день

Цинги-де-Бемараха

После завтрака направимся в парк Цинги-де-Бемараха, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место знаменито благодаря известняковым скалам, похожим на башни. Высота некоторых из них составляет 50 метров. Здесь можно увидеть множество животных, птиц и уникальных растений, встречающихся только в этом регионе. Перед прогулкой позаботимся о безопасности и наденем шлемы.

Затем на арендованном самолёте вернёмся в Антананариву и разместимся в отель. Завершить этот день советуем походом в SPA!

Цинги-де-БемарахаЦинги-де-БемарахаЦинги-де-БемарахаЦинги-де-Бемараха
8 день

Кусочек рая на Земле: остров Нуси-Бе

С утра нас ждёт очередной перелёт. Спустя почти 2 часа мы окажемся на острове Нуси-Бе, славящемся своими белоснежными пляжами, шикарными отелями и заповедными зонами.

Наш отель расположен прямо на побережье, поэтому сегодня мы посвящаем время пляжному релаксу. На Нуси-Бе практически нет искуственного освещения, поэтому вечером можно полюбоваться звёздным небом в полной мере.

Кусочек рая на Земле: остров Нуси-БеКусочек рая на Земле: остров Нуси-БеКусочек рая на Земле: остров Нуси-БеКусочек рая на Земле: остров Нуси-Бе
9 день

Знакомство с обитателями острова и океана

Садимся в лодку и плывём искать горбатых китов, которых у берегов Нуси-Бе довольно много! Они приплывают сюда во время брачного периода, поэтому мы можем увидеть, как подводные жители выпрыгивают из воды. Далее выйдем на сушу и устроим барбекю. Желающим предлагаем вооружиться масками, чтобы попробовать снорклинг и увидеть морских черепах.

Знакомство с обитателями острова и океанаЗнакомство с обитателями острова и океанаЗнакомство с обитателями острова и океанаЗнакомство с обитателями острова и океана
10 день

Носи-Иранья

После завтрака на скоростной лодке плывём к Носи-Ираньи, двум небольшим островам, соединённым песчаной косой. Лазурная вода, белый песок и солнце — настоящее релакс-комбо, поэтому у вас будет возможность просто понежиться на пляже, наслаждаясь окружающей природой. Желающие смогут подняться на гору, чтобы осмотреть маяк. Это райское место должно остаться не только в вашей памяти, но и на снимках, поэтому мы проведём для вас фотосессию.

Вечером вернёмся в отель.

Носи-ИраньяНоси-ИраньяНоси-ИраньяНоси-Иранья
11 день

Снорклинг с китовыми акулами

В этот день испытаем невероятные ощущения, ведь мы отправляемся плавать с китовыми акулами! Спокойствие, только спокойствие: они не опасны для человека и питаются только планктоном. Кто-то понаблюдает за ними с лодки, а самые смелые познакомятся с существами и поплавают с ними.

Вернёмся в отель, чтобы подготовиться к вылету в Антананариву. За ужином поделимся впечатлениями от путешествия друг с другом.

Снорклинг с китовыми акуламиСнорклинг с китовыми акуламиСнорклинг с китовыми акуламиСнорклинг с китовыми акулами
12 день

Окончание тура

После завтрака мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч на Мадагаскаре!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Антананариву, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Антананариву, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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