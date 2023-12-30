Встретим вас в аэропорту острова и поедем в Ченанг, где разместимся на вилле или в апартаментах. Если вы прилетите утром, у вас будет возможность позагорать на пляже, искупаться и исследовать окрестности.

Вечером соберёмся на приветственный ужин, чтобы познакомиться друг с другом поближе и обсудить планы на путешествие.