Попробовать экзотические фрукты, отправиться в круиз и увидеть мангровые леса
Побываем на Небесном мосту, крокодиловой ферме и в агропарке,покатаемся на квадроциклах, наслаждаясь рисовыми плантациями и посетим пляж с чёрным песком.
Вы попробуете поймать ската руками на рыбной ферме, а ещё узнаете легенду, связанную с гробницей Масхури. Увидим несколько водопадов и, конечно, понежимся под солнцем.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 350
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять маску, гидрообувь, удобную обувь для подъема к водопадам и других активностей, солнцезащитный крем.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Лангкави
Встретим вас в аэропорту острова и поедем в Ченанг, где разместимся на вилле или в апартаментах. Если вы прилетите утром, у вас будет возможность позагорать на пляже, искупаться и исследовать окрестности.
Вечером соберёмся на приветственный ужин, чтобы познакомиться друг с другом поближе и обсудить планы на путешествие.
Небесный мост и водопад «Семь колодцев»
Начинаем погружаться в атмосферу острова. Сегодня после завтрака посетим, пожалуй, главную достопримечательность Лангкави — Небесный мост. Он является одной из самых высоких обзорных площадок в мире. Отсюда открывается потрясающая панорама на джунгли, море, горы и близлежащие острова. До моста доберёмся по канатной дороге.
Затем преодолеем оборудованную экотропу, чтобы увидеть водопад «Семь колодцев». Поднявшись, посмотрим, как из небольших бассейнов вытекают ручьи. Желающие смогут искупаться в прохладной воде, спасающей от жары.
После этого вернёмся к месту проживание. У вас будет свободное время.
Водная прогулка: мангровые леса, пещера с летучими мышами и остров с обезьянками
Позавтракав, отправляемся на водную прогулку через Малаккский пролив. Увидим знаменитые мангровые леса, благодаря которым остров был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетим рыбную ферму: попробуем поймать ската руками и перекусим. Затем направимся в пещеру, населённую летучими мышами. Преодолеем крокодиловый грот и побываем на острове, где живут обезьянки. Также вы сможете рассмотреть в небе орлов.
После незабываемого приключения вернёмся на виллу. Остаток дня будет в вашем распоряжении.
Ферма «Crocodile Adventureland Langkawi» и водопад Темурун
Сегодня первым делом посетим одну из самых больших крокодиловых ферм. Здесь хищники живут в своей естественной среде обитания. Понаблюдаем за ними и даже сможем покормить. Сотрудники обеспечат безопасность. Самые отважные сфотографируются с крокодилами.
После этого отправимся к водопаду Темурун, который окружает дикая природа. Рядом нет оборудованных мест отдыха и тропинок, поэтому локация завораживает ещё больше.
Затем вернёмся на виллу, чтобы понежиться на пляже. Рекомендуем посетить ближайший SPA-центр, чтобы ощутить тотальное расслабление.
Остров беременной Девы и остров Орла
Сегодня вас ждёт прогулка по островам! Сначала отправимся на остров беременной Девы и к одноимённому озеру. Это место паломничества тех, кто мечтает о пополнении в семье. В водоёме водятся маленькие рыбки, которые, если погрузить ноги в воду, сделают вам «массаж». Желающие смогут покататься на сапах и катамаранах.
Далее проследуем к острову Орла, где обитает большое количество птиц разного окраса. Завершим прогулку на необитаемом острове с красивейшим пляжем. Ощутим райское наслаждение!
Пляж с чёрным песком, водопад Дуриан и гробница Масхури
Начнём день с посещения необычного пляжа с чёрным песком. Купаться здесь нельзя, но сделать уникальные фото сможет каждый. После этого побываем у водопада Дуриан, состоящего из 14 каскадов, вдоль которых тянется тропа со ступенями. Здесь также есть беседы и навесной мост.
Насладившись атмосферой джунглей и красотой водопада, отправимся осматривать гробницу Масхури. Её история таит страшную легенду о трагической судьбе девушки. На территории этнографического комплекса вы познакомитесь с бытом жителей острова и увидите колодец. Согласно легенде, он никогда не пересыхает, а если умыться его водой, что вас будут ждать удача и благополучие.
Пообедаем в столице Лангкави, Куахе, и вернёмся в Ченанг.
Агропарк и катание на квадроциклах
Хотите узнать, как выращивают экзотические фрукты? Сегодня отправимся в агропарк, где вы сможете попробовать местные плоды и узнаете больше об условиях, в которых они растут. После этого прокатимся по парку, чтобы осмотреть плантации.
Затем вас ждёт прогулка на квадроциклах вдоль рисовых полей и резиновых лесов. Пересечём реку и увидим водопад, спрятавшийся от глаз туристов. Вернёмся в Ченанг и отдохнём на пляже.
Гора Гунунг Райя
Завтракаем и направляемся к горе Гунунг Райя. Поднимемся на неё на автомобиле по дороге среди джунглей. Преодолев 8 километров, окажемся на вершине самой высокой точки острова. Отсюда нам откроется невероятный пейзаж.
Далее — пляжный релакс. Поиграем в волейбол, а желающие смогут покататься на гидроциклах или попробовать парасейлинг (за дополнительную плату). Обязательно заглянем в сувенирные лавки, чтобы порадовать себя местными товарами.
Куах и круиз на яхте
В первой воловине дня исследуем столицу острова — Куах. Прогуляемся по парку Легенд с тематическими скульптурами и ботаническим садом. Также отсюда открывается шикарный вид на порт. Увидим статую Орла — символа острова.
Вечером вас ждёт круиз на яхте. Включено всё: дискотека, ужин и даже джакузи. Желающие смогут покататься на сапах или банане. Хорошенько повеселившись, вернёмся в Ченанг.
Окончание тура
Пришло время прощаться, но мы надеемся на скорую встречу. Не позднее 12:00 по местному времени доставим вас в аэропорт. Желающие продолжить путешествие смогут остаться на острове или поехать в Куала-Лумпур.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Лангкави, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Лангкави, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.