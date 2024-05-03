Авторский тур
2 дня
Неповторимый 2-дневный тур по Юкатану: от Чичен Ицы до Мериды
Погрузитесь в магию Юкатана с эксклюзивным туром из Канкуна. Откройте древние чудеса Чичен Ицы, освежитесь в сеноте Ик-Киль и влюбитесь в Мериду
Ваш отель или по договоренности
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
от $1 100 за человека
Отправьтесь в путешествие по Мексике в 2024 году! Наши туры из Канкуна на русском языке предлагают посетить множество интересных достопримечательностей по доступным ценам от $1100 и более. Узнайте больше о наших турх и получите подробную информацию о ценах