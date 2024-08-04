Познакомиться с бытом местных племён, побывать в пустыне Намиб и очароваться Кейптауном
Вас ждут джип-сафари в парке Этоша, поиски китов в Херманусе, самые высокие дюны в пустыне Намиб и винные дегустации в Стелленбоше.
Вы побываете в гостях у племён Химба и Бушменов, посетите город-призрак Колманскоп и полюбуетесь пейзажами каньона Фиш-Ривер.
Впечатления невозможно пересчитать по пальцам! Желающие смогут дополнить отдых активностями и подняться на Столовую гору.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$4 299
Описание
Организационные детали
Никаких прививок и ПЦР-тестов не требуется. Только данные паспортов для МЧС, так как мы подаём списки заранее по маршруту.
Программа тура по дням
Прибытие в Намибию: Виндхук
Встретим вас в аэропорту Виндхука и поедем заселяться в отель. Советуем прилетать пораньше, чтобы во второй половине дня прогуляться по городу и узнать, как живут современные намибийцы.
Вечером соберёмся на приветственный ужин в ресторане на крыше отеля.
Очиваронго и парк Этоша
После завтрака выезжаем в парк Этоша — самый крупный национальный парк Южной Африки. В нём обитает 114 видов млекопитающих, более 300 видов птиц и растёт множество экзотических растений. Нам предстоит преодолеть 430 километров. По дороге заглянем в Очиваронго. В городе находится Фонд сохранения гепардов, обязательно туда зайдём.
По прибытии в парк разместимся в уютных лоджах. Вы сможете отдохнуть у бассейна, а вечером понаблюдать за животными, собирающимися у водопоя, прямо с террасы.
Джип-сафари много не бывает
Позавтракав, отправляемся на утреннее джип-сафари. У вас будет возможность увидеть слонов, жирафов, носорогов, львов, леопардов и многих других обитателей парка. Также полюбуемся местной флорой, а после этого вернёмся в отель, чтобы пообедать и немного отдохнуть, ведь во второй половине дня нас ждёт ещё один выезд!
Знакомство с племенем Химба и экскурсия по Эронго
Завтракаем и начинаем знакомство с культурой и искусством Намибии. Первым делом зайдём в гости к племени Химба. Вы узнаете много интересного о быте и обычаях народа, живущего по укладу первобытных обществ.
Затем доберёмся до Эронго — горного комплекса вулканического происхождения. Когда-то здесь жили люди, оставившие сотни наскальных рисунков. Во время экскурсии изучим их и полюбуемся живописными видами региона.
Удивительное племя Бушменов и город-курорт Свакопмунд
После завтрака в отеле выезжаем к берегам Атлантического океана. Преодолев 550 километров, окажемся в племени Бушменов — одного из древнейших народов планеты. Они умеют общаться с дикими животными и знают безумно много о растениях.
Далее доедем до Свакопмунда. Этот курортный город был основан в XIX веке немцами. Здесь вы увидите красивейшие парки, аллеи и сады. Вечером заселимся в отель, а после отправимся гулять по городку: заглянем в сувенирные лавки, кафе, желающие даже смогут посетить музеи.
Свободный день в Свакопмунде
Сегодня предлагаем вам расслабиться и провести время в свободном режиме. Желающих приглашаем попробовать доступные активности: полёт на воздушном шаре, круиз по Атлантическому океану, скайдайвинг, катание на квадроциклах, рыбалку и другие развлечения. С полным списком вы сможете ознакомиться на месте и выбрать подходящий вариант.
Пустыня Намиб
Утром позавтракаем и поедем в национальный парк Намиб-Науклуфт. Дорога будет долгой, но она того стоит! По прибытии увидим невероятной высоты дюны пустыни Намиб. Кстати, они считаются самыми высокими в мире.
Заселимся в лодж и отдохнём у бассейна. Вечером организуем барбекю и встретим потрясающий закат.
Соссусфлей
Встаём рано, чтобы успеть насладиться умопомрачительными видами пустыни. Отправимся в её сердце, Соссусфлей. Поднимемся на дюны, окрашенные лучами восходящего солнца и полюбуемся нереальными пейзажами. Затем вернёмся в лодж.
Портовый Людериц
В этот день отправимся в Людериц — портовый город, одно из первых немецких поселений в Южной Африки. По дороге сделаем остановку на смотровой площадке и увидим диких лошадей, адаптировавшихся к условиям жизни в пустыне.
По прибытии в Людериц заселимся в отель и пойдём знакомиться с городом. Во время экскурсии посетим место, где в 1488 году пришвартовалось португальское судно Б. Диаша.
Город-призрак Колманскоп и каньон Фиш-Ривер
После завтрака нас ждёт дорога до города-призрака Колманскоп, оставленного жителями по окончании «Алмазной лихорадки». Сейчас поселение находится в полной власти пустыни, песок поглотил дома. Когда оказываешься здесь, кажется, что попадаешь на другую планету.
Затем доберёмся до каньона Фиш-Ривер, который хоть и уступает по размерам Гранд-Каньону, но всё равно производит невероятное впечатление. К вечеру поднимемся на гору, чтобы полюбоваться светом закатного солнца.
Краски Намакваленда
Сегодня вновь исследуем Фиш-Ривер, а после этого отправляемся в регион Намакваленд, который славится своей растительностью. Здесь можно увидеть более 3 500 видов растений. Большую их часть составляют суккуленты, способные выживать в условиях засухи. Безумно живописное место!
Завершим день прогулкой к смотровым площадкам и ужином в ресторане.
Переезд в ЮАР
С утра завтракаем, пакуем чемоданы и едем в ЮАР. По пути в 600 километров будет останавливаться, чтобы подкрепиться.
Добро пожаловать в Кейптаун! По приезде разместимся в отеле, а затем отправимся знакомиться с городом. На закате поднимемся на Столовую гору (вход оплачивается отдельно), откуда открываются потрясающие виды.
Винодельни Стелленбоша
Сегодня вас ждёт путешествие в Стелленбош — центр крупнейшего винодельческого региона в Южной Африке. Здесь расположены винодельни и фермерские дома, хранящие секреты изготовления напитка. Мы обязательно заглянем попробовать вино, известное по всему миру!
Водная прогулка в Херманусе
После завтрака отправляемся в Херманус — китовую столицу ЮАР. Летом и осенью к берегам подплывают киты, поэтому их легко увидеть. Попытаем удачу на водной прогулке!
После этого пройдёмся по набережной курорта, полюбуемся архитектурой города и насладимся моментом на панорамной скамейке. Вечером зайдём в местный ресторанчик и полакомимся свежими морепродуктами.
Окончание тура
После завтрака мы проводим вас в аэропорт. Желающие могут продолжить отдых. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Виндхука, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.