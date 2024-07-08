После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 100% оставшейся части непосредственно организатору. В случае отмены заказа не менее чем за 90 дней предоплата возвращается в полном размере, не менее чем за 60 дней — в размере 50%, менее чем за 50 дней — не возвращается.

Проживание. Двухместное размещение в отелях и в палатках, устанавливаемых на крышах автомобилей. Одноместное размещение и проживание в лоджах (этно-отелях с домиками) — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, остальное питание (обеды и ужины) — за доплату. На территории кемпингов будем готовить завтраки всей группой, продукты оплачиваются дополнительно.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Виза. Виза в Намибию и Ботсвану гражданам РФ не требуется. Общая виза в Замбию и Зимбабве оформляется при пересечении границы.