Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 100% оставшейся части непосредственно организатору. В случае отмены заказа не менее чем за 90 дней предоплата возвращается в полном размере, не менее чем за 60 дней — в размере 50%, менее чем за 50 дней — не возвращается.
Проживание. Двухместное размещение в отелях и в палатках, устанавливаемых на крышах автомобилей. Одноместное размещение и проживание в лоджах (этно-отелях с домиками) — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, остальное питание (обеды и ужины) — за доплату. На территории кемпингов будем готовить завтраки всей группой, продукты оплачиваются дополнительно.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Виза. Виза в Намибию и Ботсвану гражданам РФ не требуется. Общая виза в Замбию и Зимбабве оформляется при пересечении границы.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Встретимся в аэропорту Виндхука и поедем в отель. Оставим вещи в номерах и начнём знакомство с удивительной культурой Намибии — страны пустынь, красных песков и рассыпающихся на ветру барханов.
Плато Соссусфлей в пустыне Намиб
После завтрака возьмём вещи, разделимся по машинам и отправимся к красному глиняному плато Соссусфлей в самом центре пустыни Намиб. Нам предстоит проехать 310 км. Будем двигаться по грунтовой дороге мимо высоких дюн, потрескавшегося высохшего ила, чёрных стволов мёртвых деревьев, преодолеем перевал Spreetshoogte Pass.
Ночевать сегодня останемся в пустыне. Припаркуем автомобили на территории обустроенного кемпинга с бассейном и удобствами, а палатки установим прямо на крыше наших машин.
Треккинг в Мёртвую долину
Встанем пораньше, около 07:00 утра, все вместе приготовим завтрак. Затем начнём треккинг в Мёртвую долину — уникальный минималистичный уголок со скрюченными, словно застывшими в танце деревьями, фактурными красно-кирпичными песчаными дюнами и бескрайним сочно-голубым небом. Местные сюрреалистичные пейзажи могли бы послужить источником вдохновения для картин Сальвадора Дали. Позже спустимся в речной каньон, где можно отдохнуть и искупаться.
Променад по Свакопмунду, встреча с фламинго
Позавтракав, поедем в городок Свакопмунд (расстояние — 350 км). Большинство жителей здесь — потомки первых немецких колонистов, а архитектура напоминает классическую Германию. Погуляем по уютным улочкам, увидим стаи розовых фламинго. Обедать будем в пещере с видом на ущелье, а ужинать — прямо в Атлантическом океане (все подробности сообщим при встрече). Ночевать останемся в местном отеле.
Берег Скелетов, Мёртвое море, встреча с морскими котиками
Постараемся проснуться до восхода солнца, чтобы встретить рассвет. После завтрака покинем Свакопмунд и отправимся к мысу Кейп-Кросс (расстояние — 160 км).
Будем ехать вдоль Берега Скелетов, на территории которого разбросаны останки потерпевших крушение кораблей и шхун, покрытые ржавчиной и частично занесённые песком. Сделаем остановку в местечке, где живёт большая колония миролюбивых и любопытных морских котиков. Освежимся в так называемом Мёртвом море — затопленной шахте, в которой невозможно утонуть из-за высокого содержания в воде солей и минералов.
По прибытии на место разместимся в кемпинге или лодже на берегу Атлантического океана и отдохнём после насыщенного дня.
Знакомство с аборигенами, посещение племени химба
Утром на пляже позанимаемся духовными практиками, а после завтрака поедем вглубь Намибии. За день преодолеем 380 км. По пути увидим, как живут и чем промышляют местные жители: будем делать остановки, чтобы пообщаться с аборигенами, торгующими самоцветами.
Но главной нашей целью сегодня станет посещение поселения химба — кочевого народа, живущего в конусообразных домах, покрытых грязью и навозом. Познакомимся с бытом и культурой племени, посмотрим танцы с бубнами и пообедаем.
Ночевать будем в кемпинге или лодже в деревне Каманьяб вблизи природного заповедника «Этоша», который мы посетим на следующий день.
Сафари по заповеднику «Этоша»
Великолепный заповедник «Этоша» — это огромная территория с солончаком и саваннами на окраине пустыни Калахари. Здесь живут слоны, носороги, зебры, жирафы, львы и другие животные, а также множество птиц. Тут нас ждёт невероятное сафари, во время которого вы сможете с близкого расстояния понаблюдать за обитателями и сделать десятки ярких фотографий. Ночевать останемся в кемпинге прямо на территории парка.
Наблюдение за обитателями заповедника, путешествие вдоль реки Окаванго
Начнём день с завтрака и прогулок по заповеднику. Как говорил Николай Дроздов, утро — лучшее время для наблюдения за животными: они активны после пробуждения и, не замечая людей, заняты едой и кормлением детенышей, а не спят в тени, как в период дневной жары. Затем поедем вдоль чарующей красотой реки Окаванго, обширная дельта которой известна богатым животным миром: тут можно встретить гепардов, антилоп, жирафов и других представителей фауны. Ночь проведём в кемпинге или лодже на берегу.
Продолжаем изучать дельту Окаванго
Продолжим исследовать дельту реки Окаванго, извивающейся по пустыне, словно гигантский удав. По желанию и за доплату вы можете заказать водную прогулку к месту обитания бегемотов.
Переезд в Ботсвану
Сегодня нас ждёт долгая дорога: нам предстоит преодолеть 510 км, чтобы добраться до Ботсваны. В новой стране мы первым делом осмотрим причудливые баобабы, живущие по несколько тысяч лет. Поблизости от этих удивительных деревьев можно отыскать доисторические наскальные рисунки бушменов. Ночевать будем в лодже в городе Касане.
Сафари по нацпарку «Чобе», переезд в Зимбабве
В первой половине дня устроим классическое и водное сафари по национальному парку «Чобе». Здесь живёт одна из крупнейших популяций африканских слонов, могучих и дружелюбных к людям. Также с борта корабля понаблюдаем за крокодилами и бегемотами.
Далее направимся в третью страну этого тура — Зимбабве. Прибудем к вечеру и разместимся в лодже в городе Виктория-Фолс.
Визит к водопаду Виктория
Жемчужиной нашего африканского отпуска станет величественный водопад Виктория, охраняемый ЮНЕСКО. Вы сможете полюбоваться низвергающимися потоками воды и обойти сувенирные лавки, за доплату приобрести вертолётную прогулку или прыгнуть на тарзанке. Если у группы будет желание, мы пешком перейдём границу с соседней Замбией, чтобы осмотреть Викторию с другой стороны и окунуться в Чашу дьявола. Вечером устроим прощальный ужин в сопровождении шоу барабанщиков.
Возвращение домой
Утром освободим номера и отправимся к аэропорту Ливингстона. На этом наше большое путешествие по гостеприимной Африке завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|250 000 ₽
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Что включено
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту на внедорожниках
- Проживание в отелях и кемпингах
- Оборудование для палаточного лагеря
- Завтраки
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Виндхук и из Ливингстона
- Проживание в лоджах
- Обеды и ужины
- Виза в Замбию и Зимбабве - $ 50
- Медицинская страховка
- Доплата за одноместное размещение