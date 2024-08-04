Сокровища Южной Африки: гранд-тур по Намибии и ЮАР
Авторский тур в Виндхуке

Познакомиться с бытом местных племён, побывать в пустыне Намиб и очароваться Кейптауном

Начинаем наше южноафриканское приключение! Отправляется в большое путешествие, которое откроет вам красоты Намибии и ЮАР.

Вас ждут джип-сафари в парке Этоша, поиски китов в Херманусе, самые высокие дюны в пустыне Намиб и винные дегустации в Стелленбоше.

Вы побываете в гостях у племён Химба и Бушменов, посетите город-призрак Колманскоп и полюбуетесь пейзажами каньона Фиш-Ривер.

Впечатления невозможно пересчитать по пальцам! Желающие смогут дополнить отдых активностями и подняться на Столовую гору.
Сокровища Южной Африки: гранд-тур по Намибии и ЮАР
Сокровища Южной Африки: гранд-тур по Намибии и ЮАР
Сокровища Южной Африки: гранд-тур по Намибии и ЮАР
Ближайшие даты:
4
авг
21
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$4 776
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Никаких прививок и ПЦР-тестов не требуется. Только данные паспортов для МЧС, так как мы подаём списки заранее по маршруту.

Проживание. В отелях и лоджах Намибии и ЮАР. Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату или подселение.

Питание. В стоимость входят завтраки и приветственный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Намибию: Виндхук

Встретим вас в аэропорту Виндхука и поедем заселяться в отель. Советуем прилетать пораньше, чтобы во второй половине дня прогуляться по городу и узнать, как живут современные намибийцы.

Вечером соберёмся на приветственный ужин в ресторане на крыше отеля.

Прибытие в Намибию: ВиндхукПрибытие в Намибию: ВиндхукПрибытие в Намибию: ВиндхукПрибытие в Намибию: Виндхук
2 день

Очиваронго и парк Этоша

После завтрака выезжаем в парк Этоша — самый крупный национальный парк Южной Африки. В нём обитает 114 видов млекопитающих, более 300 видов птиц и растёт множество экзотических растений. Нам предстоит преодолеть 430 километров. По дороге заглянем в Очиваронго. В городе находится Фонд сохранения гепардов, обязательно туда зайдём.

По прибытии в парк разместимся в уютных лоджах. Вы сможете отдохнуть у бассейна, а вечером понаблюдать за животными, собирающимися у водопоя, прямо с террасы.

Очиваронго и парк ЭтошаОчиваронго и парк ЭтошаОчиваронго и парк ЭтошаОчиваронго и парк Этоша
3 день

Джип-сафари много не бывает

Позавтракав, отправляемся на утреннее джип-сафари. У вас будет возможность увидеть слонов, жирафов, носорогов, львов, леопардов и многих других обитателей парка. Также полюбуемся местной флорой, а после этого вернёмся в отель, чтобы пообедать и немного отдохнуть, ведь во второй половине дня нас ждёт ещё один выезд!

Джип-сафари много не бываетДжип-сафари много не бываетДжип-сафари много не бываетДжип-сафари много не бывает
4 день

Знакомство с племенем Химба и экскурсия по Эронго

Завтракаем и начинаем знакомство с культурой и искусством Намибии. Первым делом зайдём в гости к племени Химба. Вы узнаете много интересного о быте и обычаях народа, живущего по укладу первобытных обществ.

Затем доберёмся до Эронго — горного комплекса вулканического происхождения. Когда-то здесь жили люди, оставившие сотни наскальных рисунков. Во время экскурсии изучим их и полюбуемся живописными видами региона.

Знакомство с племенем Химба и экскурсия по ЭронгоЗнакомство с племенем Химба и экскурсия по ЭронгоЗнакомство с племенем Химба и экскурсия по ЭронгоЗнакомство с племенем Химба и экскурсия по Эронго
5 день

Удивительное племя Бушменов и город-курорт Свакопмунд

После завтрака в отеле выезжаем к берегам Атлантического океана. Преодолев 550 километров, окажемся в племени Бушменов — одного из древнейших народов планеты. Они умеют общаться с дикими животными и знают безумно много о растениях.

Далее доедем до Свакопмунда. Этот курортный город был основан в XIX веке немцами. Здесь вы увидите красивейшие парки, аллеи и сады. Вечером заселимся в отель, а после отправимся гулять по городку: заглянем в сувенирные лавки, кафе, желающие даже смогут посетить музеи.

Удивительное племя Бушменов и город-курорт СвакопмундУдивительное племя Бушменов и город-курорт СвакопмундУдивительное племя Бушменов и город-курорт СвакопмундУдивительное племя Бушменов и город-курорт Свакопмунд
6 день

Свободный день в Свакопмунде

Сегодня предлагаем вам расслабиться и провести время в свободном режиме. Желающих приглашаем попробовать доступные активности: полёт на воздушном шаре, круиз по Атлантическому океану, скайдайвинг, катание на квадроциклах, рыбалку и другие развлечения. С полным списком вы сможете ознакомиться на месте и выбрать подходящий вариант.

Свободный день в СвакопмундеСвободный день в СвакопмундеСвободный день в СвакопмундеСвободный день в Свакопмунде
7 день

Пустыня Намиб

Утром позавтракаем и поедем в национальный парк Намиб-Науклуфт. Дорога будет долгой, но она того стоит! По прибытии увидим невероятной высоты дюны пустыни Намиб. Кстати, они считаются самыми высокими в мире.

Заселимся в лодж и отдохнём у бассейна. Вечером организуем барбекю и встретим потрясающий закат.

Пустыня НамибПустыня НамибПустыня НамибПустыня Намиб
8 день

Соссусфлей

Встаём рано, чтобы успеть насладиться умопомрачительными видами пустыни. Отправимся в её сердце, Соссусфлей. Поднимемся на дюны, окрашенные лучами восходящего солнца и полюбуемся нереальными пейзажами. Затем вернёмся в лодж.

СоссусфлейСоссусфлейСоссусфлейСоссусфлей
9 день

Портовый Людериц

В этот день отправимся в Людериц — портовый город, одно из первых немецких поселений в Южной Африки. По дороге сделаем остановку на смотровой площадке и увидим диких лошадей, адаптировавшихся к условиям жизни в пустыне.

По прибытии в Людериц заселимся в отель и пойдём знакомиться с городом. Во время экскурсии посетим место, где в 1488 году пришвартовалось португальское судно Б. Диаша.

Портовый ЛюдерицПортовый ЛюдерицПортовый ЛюдерицПортовый Людериц
10 день

Город-призрак Колманскоп и каньон Фиш-Ривер

После завтрака нас ждёт дорога до города-призрака Колманскоп, оставленного жителями по окончании «Алмазной лихорадки». Сейчас поселение находится в полной власти пустыни, песок поглотил дома. Когда оказываешься здесь, кажется, что попадаешь на другую планету.

Затем доберёмся до каньона Фиш-Ривер, который хоть и уступает по размерам Гранд-Каньону, но всё равно производит невероятное впечатление. К вечеру поднимемся на гору, чтобы полюбоваться светом закатного солнца.

Город-призрак Колманскоп и каньон Фиш-РиверГород-призрак Колманскоп и каньон Фиш-РиверГород-призрак Колманскоп и каньон Фиш-РиверГород-призрак Колманскоп и каньон Фиш-Ривер
11 день

Краски Намакваленда

Сегодня вновь исследуем Фиш-Ривер, а после этого отправляемся в регион Намакваленд, который славится своей растительностью. Здесь можно увидеть более 3 500 видов растений. Большую их часть составляют суккуленты, способные выживать в условиях засухи. Безумно живописное место!

Завершим день прогулкой к смотровым площадкам и ужином в ресторане.

Краски НамаквалендаКраски НамаквалендаКраски НамаквалендаКраски Намакваленда
12 день

Переезд в ЮАР

С утра завтракаем, пакуем чемоданы и едем в ЮАР. По пути в 600 километров будет останавливаться, чтобы подкрепиться.

Добро пожаловать в Кейптаун! По приезде разместимся в отеле, а затем отправимся знакомиться с городом. На закате поднимемся на Столовую гору (вход оплачивается отдельно), откуда открываются потрясающие виды.

Переезд в ЮАРПереезд в ЮАРПереезд в ЮАРПереезд в ЮАР
13 день

Винодельни Стелленбоша

Сегодня вас ждёт путешествие в Стелленбош — центр крупнейшего винодельческого региона в Южной Африке. Здесь расположены винодельни и фермерские дома, хранящие секреты изготовления напитка. Мы обязательно заглянем попробовать вино, известное по всему миру!

Винодельни СтелленбошаВинодельни СтелленбошаВинодельни СтелленбошаВинодельни Стелленбоша
14 день

Водная прогулка в Херманусе

После завтрака отправляемся в Херманус — китовую столицу ЮАР. Летом и осенью к берегам подплывают киты, поэтому их легко увидеть. Попытаем удачу на водной прогулке!

После этого пройдёмся по набережной курорта, полюбуемся архитектурой города и насладимся моментом на панорамной скамейке. Вечером зайдём в местный ресторанчик и полакомимся свежими морепродуктами.

Водная прогулка в ХерманусеВодная прогулка в ХерманусеВодная прогулка в ХерманусеВодная прогулка в Херманусе
15 день

Окончание тура

После завтрака мы проводим вас в аэропорт. Желающие могут продолжить отдых. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и приветственный ужин
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гидов
  • Входные билеты в национальные парки и заповедные зоны по программе
  • Джип-сафари в парке Этоша
Что не входит в цену
  • Перелёт до Виндхука и обратно из Кейптауна
  • Остальное питание
  • Входной билет на Столовую гору
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Виндхука, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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