Встретим вас в аэропорту Виндхука и поедем заселяться в отель. Советуем прилетать пораньше, чтобы во второй половине дня прогуляться по городу и узнать, как живут современные намибийцы.

Вечером соберёмся на приветственный ужин в ресторане на крыше отеля.