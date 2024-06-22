Норвежский уикенд: треккинг на «Кафедру проповедника» и прогулка по Ставангеру

Полюбоваться Люсе-фьордом с высоты знаменитого утёса и побывать в знаковых местах нефтяной столицы
Приглашаем совместить спокойный отдых с неспешными прогулками по уютному Ставангеру и подъём на известную скалу Прекестулен — «Кафедру проповедника».

Мы пройдёмся по улочкам нефтяной и культурной столицы Норвегии, посмотрим на её
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белые и разноцветные домики.

А в первый день вас ждёт треккинг по одному из самых живописных маршрутов страны с завораживающими видами на Люсе-фьорд — будет сложно перестать фотографировать! И всё это в компании единомышленников. Всего два дня, а впечатлений хватит надолго!

Норвежский уикенд: треккинг на «Кафедру проповедника» и прогулка по Ставангеру
Норвежский уикенд: треккинг на «Кафедру проповедника» и прогулка по Ставангеру
Норвежский уикенд: треккинг на «Кафедру проповедника» и прогулка по Ставангеру
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Мы поможем составить правильный маршрут до Ставангера и подберём выгодные билеты.
Из Осло можно прилететь прямым рейсом. Мы поможем с трансфером до центра города. Также удобно приехать ночным поездом (8 часов в пути).

Проживание. В 4* отеле в центре Ставангера с рейтингом 8,6 из 10. Двухместные номера, в каждом номере своя ванная комната. Возможно организовать одноместное размещение.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста, главное, чтобы он/они выдержали хайкинг средней сложности (2 часа в одну сторону).

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, треккинг на «Кафедру проповедника»

Встречаемся утром на ж. -д. вокзале Ставангера и размещаемся в отеле в центре города. После завтрака и небольшого отдыха отправляемся любоваться невероятно живописным Люсе-фьордом, расположенным по соседству, и покорять скалу Прекестулен. Её также называют «Кафедрой проповедника» за внешнее сходство: это выдающийся вперёд почти ровный квадрат примерно 25 на 25 метров. Треккинг займёт около 2 часов в одну сторону.

Мы сделаем много красивых фотографий с шикарными видами, насладимся пейзажами и чистым воздухом. Вернувшись, поужинаем в ресторане и отдохнём после насыщенного дня.

Встреча, размещение в отеле, треккинг на «Кафедру проповедника»Встреча, размещение в отеле, треккинг на «Кафедру проповедника»Встреча, размещение в отеле, треккинг на «Кафедру проповедника»Встреча, размещение в отеле, треккинг на «Кафедру проповедника»Встреча, размещение в отеле, треккинг на «Кафедру проповедника»Встреча, размещение в отеле, треккинг на «Кафедру проповедника»Встреча, размещение в отеле, треккинг на «Кафедру проповедника»
2 день

Прогулки по Ставангеру

Сегодня, позавтракав, отправимся знакомиться со Ставангером, нефтяной столицей Норвегии, которая в 2008 году получила также звание культурной столицы Европы. Пройдёмся по старой части города и посмотрим на его «пряничные» домики. Прогуляемся по набережной и поищем чугунные фигуры по проекту Энтони Гормли, установленные по всему Ставангеру.

После обеда в ресторане продолжим нашу пешеходную экскурсию — вас ждут «цветная улица» — единственная улица, дома на которой не покрашены в белый цвет — и молодёжный район.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€275
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 4* отеле в центре города
  • Завтраки (шведский стол в отеле)
  • Трансфер на Прекестулен
  • Экскурсии и треккинги по программе
  • Безлимитный интернет во всём туре
  • Услуги русскоговорящего организатора тура
  • Фото и видео
Что не входит в цену
  • Дорога в Ставангер и обратно - от 700 норвежских крон
  • 1 обед, 1 ужин и перекус в походе - от 600 норвежских крон
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ставангер, ж. - д. вокзал, утро
Завершение: Ставангер, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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