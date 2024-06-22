Встречаемся утром на ж. -д. вокзале Ставангера и размещаемся в отеле в центре города. После завтрака и небольшого отдыха отправляемся любоваться невероятно живописным Люсе-фьордом, расположенным по соседству, и покорять скалу Прекестулен. Её также называют «Кафедрой проповедника» за внешнее сходство: это выдающийся вперёд почти ровный квадрат примерно 25 на 25 метров. Треккинг займёт около 2 часов в одну сторону.

Мы сделаем много красивых фотографий с шикарными видами, насладимся пейзажами и чистым воздухом. Вернувшись, поужинаем в ресторане и отдохнём после насыщенного дня.