Мы пройдёмся по улочкам нефтяной и культурной столицы Норвегии, посмотрим на её
Описание тура
Организационные детали
Мы поможем составить правильный маршрут до Ставангера и подберём выгодные билеты.
Из Осло можно прилететь прямым рейсом. Мы поможем с трансфером до центра города. Также удобно приехать ночным поездом (8 часов в пути).
Проживание. В 4* отеле в центре Ставангера с рейтингом 8,6 из 10. Двухместные номера, в каждом номере своя ванная комната. Возможно организовать одноместное размещение.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста, главное, чтобы он/они выдержали хайкинг средней сложности (2 часа в одну сторону).
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, треккинг на «Кафедру проповедника»
Встречаемся утром на ж. -д. вокзале Ставангера и размещаемся в отеле в центре города. После завтрака и небольшого отдыха отправляемся любоваться невероятно живописным Люсе-фьордом, расположенным по соседству, и покорять скалу Прекестулен. Её также называют «Кафедрой проповедника» за внешнее сходство: это выдающийся вперёд почти ровный квадрат примерно 25 на 25 метров. Треккинг займёт около 2 часов в одну сторону.
Мы сделаем много красивых фотографий с шикарными видами, насладимся пейзажами и чистым воздухом. Вернувшись, поужинаем в ресторане и отдохнём после насыщенного дня.
Прогулки по Ставангеру
Сегодня, позавтракав, отправимся знакомиться со Ставангером, нефтяной столицей Норвегии, которая в 2008 году получила также звание культурной столицы Европы. Пройдёмся по старой части города и посмотрим на его «пряничные» домики. Прогуляемся по набережной и поищем чугунные фигуры по проекту Энтони Гормли, установленные по всему Ставангеру.
После обеда в ресторане продолжим нашу пешеходную экскурсию — вас ждут «цветная улица» — единственная улица, дома на которой не покрашены в белый цвет — и молодёжный район.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€275
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 4* отеле в центре города
- Завтраки (шведский стол в отеле)
- Трансфер на Прекестулен
- Экскурсии и треккинги по программе
- Безлимитный интернет во всём туре
- Услуги русскоговорящего организатора тура
- Фото и видео
Что не входит в цену
- Дорога в Ставангер и обратно - от 700 норвежских крон
- 1 обед, 1 ужин и перекус в походе - от 600 норвежских крон
- Личные расходы