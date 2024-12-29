Едем туда, где хозяйничает природа и где есть всё — от гейзеров и вулканов до ледников и пляжей. В наше путешествие мы включили самые впечатляющие локации. Вас ждут пещеры, светящиеся от тысяч светлячков, треккинги по невероятно живописным национальным паркам и круизы по фьордам, наблюдение за самыми маленькими в мире пингвинами, дельфинами и китами. Мы посетим знаменитую деревню Хоббитон — место съёмок «Властелина колец» — и побываем на плантациях киви. Посмотрим на идеально ровные валуны, о происхождении которых слагают легенды, и познакомимся с Веллингтоном, Оклендом, Квинстауном и другими городами.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Для туристической поездки в Новую Зеландию нужна гостевая виза (Visitor Visa). Чтобы её оформить, вам понадобятся следующие документы:

заполненная анкета;

2 фотографии (3,5×4,5; цветные на белом фоне);

действующий загранпаспорт (срок действия — не менее 3 месяцев после даты выезда из Новой Зеландии);

копии всех страниц загранпаспорта с отметками (штампы, визы и т. д.);

старый загранпаспорт и копии всех страниц с отметками;

копия российского паспорта (главная страница + страница с пропиской);

справка из банка о состоянии счёта (на английском языке);

справка с работы (на английском языке) или копия Пенсионного удостоверения (требуется перевод на английский язык);

брони билетов;

маршрут и брони отелей (мы вышлем их вам после получения предоплаты по договору).

Дополнительные документы (при необходимости): документы о владении авто, квартирой и проч., свидетельство о браке (требуется перевод на английский язык), свидетельство о рождении и проч.

Получить новозеландскую визу несложно! Главное соблюдать все правила оформления. С 2018 года появилась возможность получать визу онлайн. Она делается проще и быстрее, чем бумажный вариант.

Карты российских банков в Новой Зеландии не принимают. Оплачивать покупки можно наличными и картами зарубежных банков.

Во время экскурсий и при переездах мы используем радионаушники, чтобы вы могли спокойно гулять, наслаждаясь природой, и при этом слушать гида.

В путешествие можно поехать с чемоданом, однако для прогулок вам пригодится небольшой рюкзачок на 10–40 л для самого необходимого: воды, документов, фотоаппарата и накидки от дождя.