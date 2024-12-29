Увидеть пещеру со светлячками, совершить круиз по фьордам и посмотреть на морских обитателей
Вас ждут пещеры, светящиеся от тысяч светлячков, треккинги по невероятно живописным национальным паркам и круизы по фьордам, наблюдение за самыми маленькими в мире пингвинами, дельфинами и китами.
Мы посетим знаменитую деревню Хоббитон — место съёмок «Властелина колец» — и побываем на плантациях киви.
Посмотрим на идеально ровные валуны, о происхождении которых слагают легенды, и познакомимся с Веллингтоном, Оклендом, Квинстауном и другими городами.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$6 590
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Для туристической поездки в Новую Зеландию нужна гостевая виза (Visitor Visa). Чтобы её оформить, вам понадобятся следующие документы:
заполненная анкета;
2 фотографии (3,5×4,5; цветные на белом фоне);
действующий загранпаспорт (срок действия — не менее 3 месяцев после даты выезда из Новой Зеландии);
копии всех страниц загранпаспорта с отметками (штампы, визы и т. д.);
старый загранпаспорт и копии всех страниц с отметками;
копия российского паспорта (главная страница + страница с пропиской);
справка из банка о состоянии счёта (на английском языке);
справка с работы (на английском языке) или копия Пенсионного удостоверения (требуется перевод на английский язык);
брони билетов;
маршрут и брони отелей (мы вышлем их вам после получения предоплаты по договору).
Дополнительные документы (при необходимости): документы о владении авто, квартирой и проч., свидетельство о браке (требуется перевод на английский язык), свидетельство о рождении и проч.
Получить новозеландскую визу несложно! Главное соблюдать все правила оформления. С 2018 года появилась возможность получать визу онлайн. Она делается проще и быстрее, чем бумажный вариант.
Карты российских банков в Новой Зеландии не принимают. Оплачивать покупки можно наличными и картами зарубежных банков.
Во время экскурсий и при переездах мы используем радионаушники, чтобы вы могли спокойно гулять, наслаждаясь природой, и при этом слушать гида.
В путешествие можно поехать с чемоданом, однако для прогулок вам пригодится небольшой рюкзачок на 10–40 л для самого необходимого: воды, документов, фотоаппарата и накидки от дождя.
Проживание. В 2-местных номерах в отелях 3-4*.
Питание. В стоимость включён 1 ужин, остальное питание — за доплату — как правило, в кафе. Иногда по вечерам можно делать барбекю. По возможности мы стараемся бронировать жильё, в котором можно пользоваться кухней.
Уровень сложности. Маршрут доступен для людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Все треккинги хорошо оборудованы и промаркированы, имеют разный уровень сложности и протяжённости. Вы можете выбрать подходящую тропу и пройти её в комфортном для себя темпе с остановками для фото, не задерживая группу.
Дети. На маршрут допускаются дети с 6 лет. Детская скидка оговаривается индивидуально и зависит от выбранного типа размещения.
Программа тура по дням
Отдых на пляже, знакомство с достопримечательностями Окленда
Встречаемся и отправляемся на побережье Тасманова моря, на пляж с необычным чёрным песком. Вы искупаетесь, отдохнёте после перелёта и сможете окунуться в атмосферу отпуска. Насладившись и полюбовавшись синевой моря, поедем в Окленд — крупнейший город в Новой Зеландии в окружении двух крупных чистейших заливов со множеством пляжей. По прибытии познакомимся с его основными достопримечательностями. Вы посмотрите на потухший вулкан Маунт-Иден, самую высокую точку на Оклендском перешейке, и отдохнёте на городском пляже Мишн-Бей. Желающие смогут взять напрокат снаряжение и попробовать себя в дайвинге и сёрфинге или порыбачить.
Вечером разместимся в отеле.
Пещера Вайтомо, город Роторуа, парк Те Пуйя
Утром вас ждёт настоящее чудо — едем в пещеру Вайтомо, где живут тысячи светлячков-эндемиков, которые своим светом создают фантастическую картину, похожую на мерцающее синими огоньками звёздное небо.
Затем отправляемся в небольшой, но очень живописный городок Роторуа, расположенный среди озёр, гейзеров и минеральных источников. После размещения в отеле прогуляемся и познакомимся с городом.
Во второй половине дня побываем в парке Те Пуйя. Заглянем в институт искусств и ремёсел, посетим традиционную маорийскую деревню, посмотрим шоу маори и поужинаем. И конечно, увидим самый большой гейзер в южном полушарии с пузырящимися грязевыми котлами.
Деревня Хоббитон, посещение киви-фермы
Позавтракав, едем в известную на весь мир деревню Хоббитон. Раньше здесь была обычная ферма, но потом её перестроили для съёмок фильма «Властелин колец» и не стали демонтировать. Теперь тут можно увидеть более 40 хоббитских домов с круглыми дверьми, мельницу, арочный мост, паб «Зелёный дракон» и побродить по извилистым улочкам.
После посетим прибрежный город Тауранга, в окрестностях которого функционирует множество ферм по выращиванию киви. Заглянем в одну из них, самую крупную в этом районе. Вы посмотрите, как растёт эта ягода, и попробуете сочные плоды. Вечером вернёмся в Роторуа.
Поход по парку «Тонгариро», переезд в Веллингтон
Сегодня совершим треккинг по национальному парку «Тонгариро» — одному из старейших заповедников мира, открытому ещё в 19-м веке. Будем идти по направлению к водопаду Таранаки и любоваться завораживающими видами: здесь и густые тропические леса, и изогнутые деревья, покрытые мхом и лишайником, и каменистые участки, плавные линии холмов и невероятный простор. Кстати, некоторые сцены «Властелина колец» были сняты и тут. Всего пройдём 6 км. При желании вы можете самостоятельно прогуляться по одному из более коротких маршрутов или заглянуть в информационный центр.
После переедем в столицу Новой Зеландии — Веллингтон. Разместимся в гостинице и отдохнём.
Прогулка по Веллингтону, свободное время
После завтрака прогуляемся по городу контрастов с богатой культурной жизнью и необычной архитектурой. Вы узнаете о симфоническом оркестре, королевском балете, оперных театрах и разнообразных музеях. А ещё в столице можно отведать блюда из кухни практически любой страны мира!
После экскурсии у вас будет свободное время. Рекомендуем посетить национальный музей «Те Папа», Веллингтонские сады или студию «Weta» (за доп. плату).
Круиз по проливу Кука, фьорды Марлборо, город Кайкора
С утра нам предстоит переезд на Южный остров. На пароме мы пересечём пролив Кука (время в пути — около 3 часов). Вы насладитесь невероятными пейзажами и посмотрите издалека на Марлборо — самый северный регион Новой Зеландии. Полюбуемся отрогами и зелёными склонами, часть пути пройдём по Марлборо Саундс — знаменитым фьордам, бывшим в древности долинами рек, которые постепенно заполнились водами Тихого океана и густыми лесами по берегам.
После водного путешествия доберёмся до небольшого города Кайкора: разместимся в мотеле и отдохнём.
Плавание с дельфинами или наблюдение за китами, переезд в Крайстчерч
Сегодня у вас будет выбор, как провести утро: или на комфортном судне отправиться в круиз, чтобы понаблюдать за гигантскими китами, или поплавать в океане вместе с тёмными дельфинами — обитающим здесь видом. Прибрежный городок Кайкора имеет уникальную экосистему, благодаря которой китов и дельфинов тут можно встретить часто. Кроме того, можно отведать редкие морепродукты.
Затем переедем в уютный город Крайстчерч.
Озеро Текапо
Позавтракав, доедем до городка Текапо, рядом с которым расположено одноимённое бирюзовое озеро, знаменитое тем, что его берега с ноября по декабрь усеяны разноцветными люпинами. Вы насладитесь незабываемыми живописными пейзажами. Здесь же останемся на ночь — желающие смогут посетить ночную экскурсию в астрономической обсерватории Маунт Джон (за доплату).
Прогулки по парку «Маунт-Кук», наблюдение за пингвинами в городе Оамару
В первой половине дня вас ждут треккинги по национальному парку «Маунт-Кук». Здесь находятся более 30 ледников, к которым ведут многочисленные тропы — вы сможете выбрать любую. Треки промаркированы и хорошо оборудованы — заблудиться не получится. Также будет возможность вместо прогулки посетить экскурсию по озеру Тасмана, в котором плавают огромные айсберги (за доплату, сообщать при бронировании тура).
Затем переедем в городок Оамару, где понаблюдаем за самыми маленькими в мире голубыми пингвинами.
Пляж Коекохе, переезд в город Данидин, морская прогулка
Утром отправимся в город Данидин, заехав по пути на пляж Коекохе, где находятся мистические валуны Моераки идеальной круглой формы. Споры об их происхождении ведутся до сих пор: кто-то считает их «приветом» внеземных цивилизаций, кто-то — окаменевшими яйцами динозавров, местные — бывшими корзинами для ловли рыбы. Учёные же определили, что валуны состоят из грязи, мелкого ила и глины.
По приезде в Данидин разместимся в отеле и прокатимся по морю — осмотрим полуостров с воды.
Экскурсия по Данидину
Сегодня вас ждёт знакомство с городом. Полюбуемся архитектурой — во многих местных строениях ярко выражен викторианский стиль — и прогуляемся в окружении зелени городского сада. Пройдёмся и по Болдуин-стрит — улице с самым крутым уклоном в мире.
Свободное время в городе Те-Анау
В этот день побываем в Те-Анау на берегу крупнейшего озера Южного острова. Здесь у вас будет свободное время. Вы сможете самостоятельно погулять и насладиться видами гор и холмов, окружающих водоём, посетить живописные фьорды в западной части города.
Круиз по фьордам Милфорд Саунд, вечер в Квинстауне
Отправляемся в круиз по знаменитым новозеландским фьордам. Увидим и самые грандиозные из них — фьорды Милфорд. Вы полюбуетесь их крутыми горами и живописными водопадами. К вечеру приедем в Квинстаун.
Прогулка по Квинстауну
С 10:00 до 13:00 вас ждёт автоэкскурсия по Квинстауну, окружённому живописными Южными Альпами. После гид попрощается с вами, и у вас останется время для самостоятельных прогулок и отдыха. Этот город известен как центр экстрима. Здесь можно полетать на парапланах, прокатиться верхом, отправиться на рафтинг и многое другое. В зимнее время здесь также можно покататься на горных лыжах.
Отъезд
Выселение из отеля — до 10:00. Затем — самостоятельный переезд в аэропорт. Обычно прямые рейсы из Квинстауна стоят дороже, чем из других городов. Поэтому мы советуем строить обратный маршрут следующим образом: из Квинстауна можно добраться на самолёте до Окленда (или Крайстчёрча), а из Окленда (или Крайстчёрча) уже в Москву или другой город.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа сертифицированного гида-водителя
- Комфортабельный микроавтобус (Mercedes/Volkswagen), включая бензин, на всё время программы
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Паромная переправа через пролив Кука
- Наблюдение за китами или купание с дельфинами в Кайкоре
- Наблюдение за пингвинами в Оамару
- Круиз в Данидине
- Круиз по Милфорд Саунд
- 2-местное проживание в отелях 3-4
- Помощь в подборе авиабилетов и оформлении визы (подробная инструкция с примерами)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Окленда и из Квинстауна
- Доплата за одноместное размещение - 1590 $ с человека за тур
- Питание в кафе и ресторанах или BBQ, кроме ужина во 2-й день ~ 1000 $ на весь тур
- Дополнительные экскурсии: ночная экскурсия к звездочётам, музеи в Веллингтоне, вертолётные экскурсии, экскурсия к айсбергам озера Тасмана, посещение обсерватории и др
- Медицинская страховка и оформление визы
- Личные расходы (сувениры, такси и т. д.)