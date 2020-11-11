Как добраться до Острова Мануса на самолёте

На Острове Манусе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Momote Airport» вам не избежать

Список аэропортов Острова Мануса

Манус MAS Momote Airport

Самые дешёвые билеты на Остров Манус из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути из Лаэ 11 325 1ч * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Острова Мануса