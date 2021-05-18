Всё об Адамстауне

Полезная информация об Адамстауне

Что нужно знать об Адамстауне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Адамстауне
20:0442
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаПиткерн
Название городаАдамстаун
По-английскиAdamstown
Это столицаАдамстаун является столицей Питкерна
Население города46 чел.
Часовой поясPacific/Pitcairn
Средняя высота67 м. от уровня моря

Где находится Адамстаун на карте