Полезная информация об Адамстауне
Что нужно знать об Адамстауне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Адамстауне
20:0442
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Питкерн
|Название города
|Адамстаун
|По-английски
|Adamstown
|Это столица
|Адамстаун является столицей Питкерна
|Население города
|46 чел.
|Часовой пояс
|Pacific/Pitcairn
|Средняя высота
|67 м. от уровня моря
Где находится Адамстаун на карте