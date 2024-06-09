Некоторые историки считают, что основой для строительства усадьбы Горенки послужили остатки каменного дворца, авторство которого принадлежит знаменитому архитектору Растрелли. Я помогу проследить её увлекательную и непростую историю: как она перешла в собственность Долгоруких, расцветала при Разумовских, увядала при Юсуповых и превратилась в фабрику при Третьякове.

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Виктория Ваш представитель в Балашихе

Время начала: 11:00, 13:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я проведу для вас обзорную экскурсию по дворцу с посещением трёх выставок: «История русской иконы», «1812 год», «Музей русской водки». Покажу интересные места на территории усадьбы: грот, скульптуры орлов. И расскажу об истории усадебной жизни России на примере ансамбля Горенки 18 века.

Вы увидите

Изысканные медальоны Ф. П. Толстого, созданные в честь знаменательных побед Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии 1813-1814 гг.

Уникальные гравюры с вариантами русского военного костюма за 10 веков

Образцы питейной посуды 16-18 вв.

Редкие иконы (Господь Саваоф, Августовская, Торжество Пресвятой Богородицы и др.)

Вы узнаете

Факты из истории дворянских фамилий (Долгоруковы, Разумовские)

Истории о промышленниках и владельцах фабрик с 1860 по 1910 гг.

Путь к восстановлению дворца в 1910 г.

Разновидности парков дореволюционной России

Организационные детали

В программу посещения усадьбы входит осмотр музейных залов и прогулка по территории.