Некоторые историки считают, что основой для строительства усадьбы Горенки послужили остатки каменного дворца, авторство которого принадлежит знаменитому архитектору Растрелли.
Я помогу проследить её увлекательную и непростую историю: как она перешла в собственность Долгоруких, расцветала при Разумовских, увядала при Юсуповых и превратилась в фабрику при Третьякове.
Я помогу проследить её увлекательную и непростую историю: как она перешла в собственность Долгоруких, расцветала при Разумовских, увядала при Юсуповых и превратилась в фабрику при Третьякове.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Я проведу для вас обзорную экскурсию по дворцу с посещением трёх выставок: «История русской иконы», «1812 год», «Музей русской водки». Покажу интересные места на территории усадьбы: грот, скульптуры орлов. И расскажу об истории усадебной жизни России на примере ансамбля Горенки 18 века.
Вы увидите
- Изысканные медальоны Ф. П. Толстого, созданные в честь знаменательных побед Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии 1813-1814 гг.
- Уникальные гравюры с вариантами русского военного костюма за 10 веков
- Образцы питейной посуды 16-18 вв.
- Редкие иконы (Господь Саваоф, Августовская, Торжество Пресвятой Богородицы и др.)
Вы узнаете
- Факты из истории дворянских фамилий (Долгоруковы, Разумовские)
- Истории о промышленниках и владельцах фабрик с 1860 по 1910 гг.
- Путь к восстановлению дворца в 1910 г.
- Разновидности парков дореволюционной России
Организационные детали
В программу посещения усадьбы входит осмотр музейных залов и прогулка по территории.
во вторник, среду, четверг и пятницу в 13:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе шоссе Энтузиастов
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 13:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Балашихе
Закончила МГИК по специальности «режиссёр театрализованных представлений». Работала экскурсоводом и гидом-переводчиком в Московском Интурбюро. После 23-летнего перерыва возобновила экскурсионную работу на ВДНХ. Сотрудничаю с командой музейных гидов и буду рада видеть вас на своих экскурсиях!Задать вопрос