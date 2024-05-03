мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Мемориал «В честь героев Курской битвы», историко-театральный музей М.С. Щепкина
08:10 Встреча на вокзале.
Завтрак.
09:00 Отправление на экскурсию в музей-мемориал «В честь героев Курской битвы» (30 км).
Мемориальный комплекс "В честь героев Курской битвы" создан на участке 5,25 га и включает в себя: стелу, зал боевой славы, братскую могилу, Вечный огонь, памятник танкистам, огневую позицию артиллеристов, противотанковую пушку полного кавалера ордена Славы старшего сержанта А. Д. Азарова, защищавшего эту высоту, Аллею Героев, часовню Георгия Победоносца.
12:00 Экскурсия в Историко-театральный музей М. С. Щепкина.
Михаил Семёнович Щепкин — выдающийся русский актёр, основоположник реализма в отечественном сценическом искусстве.
В музее собраны личные вещи семьи актёра, мебель, фотографии.
Также в музейный комплекс входит реконструированная крестьянская усадьба XIX века.
Обед в кафе.
15:00 Возвращение в Белгород.
Расселение в выбранном отеле.
Свободное время.
Самостоятельное отправление на общественном транспорте (4 остановки от отеля АМАКС Конгресс отель или пешком, и пешком от отеля Континенталь) в центр города.
Возможность посетить Белгородский Государственный академический драматический театр им. М. С. Щепкина (билеты на спектакль заказываются заранее).
Возвращение в гостиницу на общественном транспорте.
Ночь в гостинице.
III Ратное поле России
08:00 Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля.
09:00 Выезд на экскурсию на III Ратное поле России — Прохоровское.
Сражение под Прохоровкой — сражение между частями германской и советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы.
Во время экскурсии Вы ознакомитесь с такими памятниками на «танковом поле», как: памятник Победы — Звонница, выставка техники и вооружения времён Великой Отечественной войны с входом внутрь, памятник Клыкову В. М, скульптурная композиция «Великие полководцы трёх ратных полей России».
А также посетите музей бронетанковой техники.
Основная цель экспозиции — воссоздание полной картины развития и истории танкостроения от периода античности и средневековья до наших дней и новый музей «Битва за оружие Великой Победы».
Этот музей — крупнейшее в стране хранилище памяти о великих и трагических днях, которые связаны с масштабной эвакуацией предприятий и людей из прифронтовой зоны вглубь страны.
Экспозиция раскрывает героическую страницу подвига народа, позволяет понять насколько велика цена Победы.
Посещение храма во имя святых Петра и Павла.
Обед в ходе экскурсии в кафе.
16:00 Далее наш путь лежит на пасеку к пчеловоду, который расскажет о сложном и захватывающем процессе производства натурального меда.
У вас будет возможность попробовать мед с чаем на травах и даже купить домой этот натуральный полезный продукт, собранный на степном разнотравье Белгородчины.
По окончании экскурсионной программы — возвращение в Белгород.
Ночь в отеле.
Обзорная экскурсия по Белгороду
08:00 Завтрак в отеле.
Выселение из гостиницы.
Вещи — в автобус.
09:00 Отправление на обзорную экскурсию по городу.
В 1727—1779 годах город был центром Белгородской губернии, в которую входили такие города, как Орёл и Харьков (последний — только до 1765 года и только в гражданском управлении, так как сам являлся административным центром Слободских полков).
Сегодня Белгород — город с развитой инфраструктурой, научный, культурный, экономический и духовный центр Центрально-Чернозёмного района и России.
12:00 Посещение диорамы «Огненная дуга».
В основу художественного замысла крупнейшей в Европе диорамы положено танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года, победа в котором, стала переломным рубежом в обороне Курского выступа.
13:00 Обед в кафе.
Трансфер на ж/д вокзал.
Вещи сдаются в камеру хранения.
Окончание экскурсионной программы.
Свободное время в центре города.
Самостоятельное прибытие на вокзал к поезду 72 отправлением в 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|10+1
|13+1
|20+2
|30+2
|40+2
DBL/TWIN стандарт / SNGL (DUS)
(тариф «туристский»)*
|АМАКС Конгресс отель 3*
|11380/12460
|10900/11990
|10240/11320
|9600/10680
|9000/10080
|Континенталь 4*
|12890/13960
|11740/12530
|15210/16270
|10800/11880
|9700/10690
Тариф «туристский» — количество полотенец на 1 человека 2 штуки, нет халатов и тапочек.
Скидка школьникам — 300 руб.
Варианты проживания
Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»
Конгресс-отель «АМАКС» расположен недалеко от Харьковской горы в Белгороде. К услугам гостей номера с собственным балконом, откуда открывается панорамный вид на главные достопримечательности города.
Номера конгресс-отеля «АМАКС» обставлены деревянной мебелью. Во всех номерах имеется отопление, кабельное телевидение и собственная ванная комната.
При отеле работает сауна с интерьером в стиле традиционной русской бани и изображениями русских пейзажей на стенах. В сувенирном магазине можно приобрести на память о Белгородской области оригинальные изделия местных мастеров.
В ресторане «Супер-КузьмичЪ» подают традиционные блюда русской и украинской кухни. В баре гостям предложат разнообразные местные и импортные напитки.
Гостиница «Континенталь 4*»
Гостиница «Континенталь» с сауной, хаммамом и фитнес-центром расположена в центре города Белгород. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть кондиционер, мини-бар, электрический чайник и телевизор с плоским экраном с кабельными каналами.
Гости могут поужинать в ресторане отеля, где подают блюда европейской кухни. Кроме того, в отеле работает бар. По запросу завтрак сервируют в номере, а также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер и упакованные ланчи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице "Континенталь" 4* в стандартных номерах тариф "туристский" или "АМАКС Конгресс - отель" 3 * в стандартных номерах
- Питание полупансион с дополнительным завтраком в первый день (3 завтрака и 3 обеда)
- Транспортное обслуживание по программе тура (трансферы ж/д г. Белгорода - отель, транспортное обслуживание каждый полный экскурсионный день)
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Сопровождение гида
- Входные билеты в музеи
- Дегустация меда с чаем на травах у пасечника на хуторе Сторожевом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д проезд Москва - Белгород - Москва рекомендуемый поезд № 71/72
- Расходы личного характера
- Билеты в Белгородский академический драматический театр имени М.С. Щепкина (от 500 рублей)
- Билеты в Государственную филармонию (от 350 рублей)
- Ужины по желанию в отеле АМАКС Конгресс-отель 500руб., или 700 руб. (комплекс)
- Ужины в отеле Континенталь - 600 руб. (выбор из 4-х вариантов)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.