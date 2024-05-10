Авторский тур
2 дня
Хохломская и городецкая роспись. Выходные в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород
10 мая
24 мая
7 июня
21 июня
11 500₽ за человека
Откройте для себя волшебный мир Городца с его богатой историей и культурой. Начните своё путешествие с туров из Нижнего Новгорода и исследуйте все уголки этого замечательного города. Вас ожидают встречи с дикими оленями, познавательные туры по городу с экскурсоводом, а также возможность посетить знаменитую сыроварню. Забронируйте тур на автобусе или теплоходе и откройте для себя все секреты Городца, который с радостью поделится ими с каждым гостем