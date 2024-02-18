Зимняя сказка Домбая из Кабардинки

Групповой тур в Кабардинке
Приглашаем вас в насыщенный двухдневный тур по красотам сказочного Домбая.

Вы попадете в уникальный горнолыжный курорт и природный заповедник, где можно отдохнуть и телом, и душой.
Зимняя сказка Домбая из Кабардинки
Зимняя сказка Домбая из Кабардинки
Зимняя сказка Домбая из Кабардинки
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
23
фев
24
фев
25
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даты

Что вас ожидает:

  • Домбай
  • Джамагадское ущелье
  • Туманлы-Кёль (Туманное озеро)
  • Скалы, поросшие мхом
  • Огромные валуны
  • Высокие пихты
  • Горная река с бирюзовой водой

Описание

Активный отдых, фантастические виды, свежий горный воздух, нарзанные источники, любопытные факты о местах и много другое – ждет вас в рамках нашего тура! Программа тура размещена ниже. Знакомьтесь! Важно знать:
  • детали гид сообщит после бронирования;
  • тайминг активностей по маршруту указан ориентировочный и может быть изменен в соответствии с погодными условиями или ситуацией на дорогах.

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Трансфер (комфортабельный автобус)
  • Транспортная страховка
  • Экскурсионное обслуживание
  • Два завтрака
Что не входит
  • Джиппинг (1400 рублей)
  • Канатная дорога (700-1600 рублей)
  • Комплексный обед (на обратном пути, 600 рублей)
Место начала и завершения?
Кабардинка, по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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