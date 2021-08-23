Экскурсии Киржач

Все экскурсии в Киржач

Доступно 2 экскурсии 🚌 в Киржач на 2021 год, 8 ⭐ отзывов, цены от 1080₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тайна гибели Юрия Гагарина
Индивидуальная экскурсия
5
8
1 080
за 1 чел.
Тайна гибели Юрия Гагарина
Узнать подробности самой загадочной авиакатастрофы ХХ века
Бархатная слобода Покровского уезда
Индивидуальная экскурсия
13ч
3 600
за 1 чел.
Бархатная слобода Покровского уезда
Погружение в атмосферу купеческого дома 19 века

Последние отзывы «Экскурсии Киржач»

  • Отзыв на: Тайна гибели Юрия Гагарина
    В
    Вера
    23 августа 2021
    5
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Хотелось слушать и слушать. Татьяной Ивановной были просто очарованы. Она отличный рассказчик и кладезь знаний. Чувствуется огромная любовь к Родному краю.
  • Отзыв на: Тайна гибели Юрия Гагарина
    А
    Анна
    11 августа 2021
    5
    Большое спасибо Татьяне Ивановне за очень теплую экскурсию. Очень понравилось. Анна.
  • Отзыв на: Тайна гибели Юрия Гагарина
    Н
    Надежда
    25 июля 2020
    5
    Экскурсия понравилась. Интересная информация не только о Юрии Гагарине, но и о других космонавтах, а также о Киржачском районе. Татьяна - прекрасный, опытный рассказчик.
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