Все экскурсии в Киржач
Доступно 2 экскурсии 🚌 в Киржач на 2021 год, 8 ⭐ отзывов, цены от 1080₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 080₽
за 1 чел.
Тайна гибели Юрия Гагарина
Узнать подробности самой загадочной авиакатастрофы ХХ века
Индивидуальная экскурсия
13ч
3 600₽
за 1 чел.
Бархатная слобода Покровского уезда
Погружение в атмосферу купеческого дома 19 века
Последние отзывы «Экскурсии Киржач»
- ВВера23 августа 2021Экскурсия прошла на одном дыхании. Хотелось слушать и слушать. Татьяной Ивановной были просто очарованы. Она отличный рассказчик и кладезь знаний. Чувствуется огромная любовь к Родному краю.
- ААнна11 августа 2021Большое спасибо Татьяне Ивановне за очень теплую экскурсию. Очень понравилось. Анна.
- ННадежда25 июля 2020Экскурсия понравилась. Интересная информация не только о Юрии Гагарине, но и о других космонавтах, а также о Киржачском районе. Татьяна - прекрасный, опытный рассказчик.