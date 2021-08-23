Отзыв на: Тайна гибели Юрия Гагарина В Вера 5 Экскурсия прошла на одном дыхании. Хотелось слушать и слушать. Татьяной Ивановной были просто очарованы. Она отличный рассказчик и кладезь знаний. Чувствуется огромная любовь к Родному краю.

Отзыв на: Тайна гибели Юрия Гагарина А Анна 5 Большое спасибо Татьяне Ивановне за очень теплую экскурсию. Очень понравилось. Анна.