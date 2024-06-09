Бронино — деревня в 18 км от Лихославля, в которой нет ни одного современного здания. Я проведу вас по её колоритным улочкам, словно застывшим во времени. А затем приглашу в гости — в свой уютный дореволюционный дом. Расскажу, как устроен традиционный деревенский быт, покажу необычные для городских жителей предметы повседневности и угощу чаем с домашними пирогами.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы пройдёте по уютной старинной деревне Бронино и увидите 100-летние рубленые дома. Узнаете историю местного деревенского трактира, лавки и постоялого двора. А также услышите легенду о названии деревни и о бронинских воронах. Затем я приглашу вас в гости. Раскрою, как устроен наш традиционный деревенский дом и как в нём жили люди в разные эпохи. В завершение угощу чаем с домашними пирогами и вареньем.

Организационные детали