Бронино — деревня в 18 км от Лихославля, в которой нет ни одного современного здания. Я проведу вас по её колоритным улочкам, словно застывшим во времени. А затем приглашу в гости — в свой уютный дореволюционный дом. Расскажу, как устроен традиционный деревенский быт, покажу необычные для городских жителей предметы повседневности и угощу чаем с домашними пирогами.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы пройдёте по уютной старинной деревне Бронино и увидите 100-летние рубленые дома. Узнаете историю местного деревенского трактира, лавки и постоялого двора. А также услышите легенду о названии деревни и о бронинских воронах. Затем я приглашу вас в гости. Раскрою, как устроен наш традиционный деревенский дом и как в нём жили люди в разные эпохи. В завершение угощу чаем с домашними пирогами и вареньем.
Организационные детали
- Трансфер от ж/д станции Лихославля до Бронино и обратно включён в стоимость
- Если вы на своей машине, мы можем встретиться в Бронино
- Чаепитие включено в стоимость
- По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа участников. Детали уточняйте в личном сообщении.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у ж/д вокзала Лихославля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Лихославле
Меня зовут Дина, я коренная тверичанка. Более семи лет занимаюсь изучением народных традиций, фольклора и ремёсел. Получила образование по специальности «Сельский туризм» и решила открыть свой небольшой гостевой дом вЗадать вопрос