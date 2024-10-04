Вы обойдёте все знаковые локации и побываете в нескольких музеях: узнаете историю укреплённой крепости, с которой начинался город, посетите бывшую резиденцию адмирала Колчака в
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. 2-местное размещение в отеле «Турист» 3*, 1-местное — за доплату.
*Фото гостиницы взяты с сайта tourist-omsk.ru.
Питание. Завтраки во 2-й и 3-й дни, обеды во все дни тура. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Автобус Mercedes-Benz Sprinter.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Первая встреча с Омском, Центр изучения истории Гражданской войны
Встретимся в отеле. Вы сможете оставить багаж в камере хранения, а затем отправимся знакомиться с городом. На нашем пути будут все знаковые достопримечательности центра: Драматический и Музыкальный театры, старинная пожарная каланча, Успенский и Никольский соборы. Успеем погулять по Люблинскому проспекту, площадям Бухгольца и Ленина, парку Победы, а потом вернёмся в гостиницу.
После размещения в номерах — комплексный обед в ресторане отеля. Далее продолжим променад по Омску. Мы посетим Центр изучения истории Гражданской войны, где можно больше узнать о переломном прошлом страны в период с 1917 по 1922 годы. Примечательно, что архив расположен в особняке купцов Батюшкиных, который недолго был резиденцией белого адмирала Александра Колчака.
По возвращении в гостиницу — свободное время. При желании и за доплату вы можете провести вечер в театре или филармонии.
Экскурсия по Омской крепости с мастер-классом по чеканке монет
После завтрака соберёмся всей группой в отеле и пешком дойдём до историко-культурного комплекса «Омская крепость». Вы услышите подробный рассказ об основании, населении, интересных событиях укрепления, с которого начался город. Увидите реконструированные объекты, макеты зданий, археологические находки и интерактивную экспозицию о сибирских ссылках.
Экскурсия по Омской крепости продолжится на монетном дворе, расположенном в сохранившемся здании денежной кладовой 18 века. Вы погрузитесь в историю производства, оборота и хранения медяков в Российской империи, денежной реформы Петра I, понаблюдаете за процессом чеканки и попробуете самостоятельно изготовить сувенирную сибирскую монету.
Пообедаем в кафе и пойдём гулять по центральным улицам Омска. Вы осмотрите купеческие дома 19 века, магазины Московских торговых рядов, аутентичный гастро-дворик, сувенирные лавки. По завершении прогулки — самостоятельный отдых.
Музеи, речная прогулка
Позавтракав, освободим номера. Багаж можно оставить в камере хранения отеля. Затем вы познакомитесь с богатыми коллекциями музея изобразительных искусств, одного из крупнейших в Сибири. Его фонды насчитывают более 30 тысяч экспонатов: изделия фирмы Карла Фаберже, артефакты скифо-саргатской культуры, монументальное панно Михаила Врубеля и многое другое.
Перед обедом в кафе мы покатаемся на речном трамвайчике по Иртышу. Далее посетим литературный музей, где вам расскажут о сибирском периоде жизни и творчества Фёдора Достоевского, чья судьба тесно сплелась с историей Омска. После этого наш тур будет завершён.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 3 обеда
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билет в Омск и обратно
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Питание вне программы (ужины)
- Доплата за 1-местное размещение - 3500 ₽