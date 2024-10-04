Встретимся в отеле. Вы сможете оставить багаж в камере хранения, а затем отправимся знакомиться с городом. На нашем пути будут все знаковые достопримечательности центра: Драматический и Музыкальный театры, старинная пожарная каланча, Успенский и Никольский соборы. Успеем погулять по Люблинскому проспекту, площадям Бухгольца и Ленина, парку Победы, а потом вернёмся в гостиницу.

После размещения в номерах — комплексный обед в ресторане отеля. Далее продолжим променад по Омску. Мы посетим Центр изучения истории Гражданской войны, где можно больше узнать о переломном прошлом страны в период с 1917 по 1922 годы. Примечательно, что архив расположен в особняке купцов Батюшкиных, который недолго был резиденцией белого адмирала Александра Колчака.

По возвращении в гостиницу — свободное время. При желании и за доплату вы можете провести вечер в театре или филармонии.