Омские выходные с мастер-классом по чеканке сибирской монеты и речной прогулкой по Иртышу

Узнать историю Омской крепости, увидеть работы Врубеля и Фаберже и покататься на речном трамвайчике
Проведите насыщенные выходные, гуляя по улочкам Омска.

Вы обойдёте все знаковые локации и побываете в нескольких музеях: узнаете историю укреплённой крепости, с которой начинался город, посетите бывшую резиденцию адмирала Колчака в
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купеческом особняке, рассмотрите филигранные изделия Фаберже и монументальное панно Врубеля, познакомитесь с сибирским периодом жизни и творчества Достоевского.

Пешие прогулки и погружение в культурное наследие дополнят мастер-класс по чеканке монеты и поездка на речном трамвайчике по Иртышу.

Омские выходные с мастер-классом по чеканке сибирской монеты и речной прогулкой по Иртышу
Омские выходные с мастер-классом по чеканке сибирской монеты и речной прогулкой по Иртышу
Омские выходные с мастер-классом по чеканке сибирской монеты и речной прогулкой по Иртышу
Ближайшие даты:
Время начала: 11:45

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. 2-местное размещение в отеле «Турист» 3*, 1-местное — за доплату.

*Фото гостиницы взяты с сайта tourist-omsk.ru.

Питание. Завтраки во 2-й и 3-й дни, обеды во все дни тура. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Автобус Mercedes-Benz Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Омском, Центр изучения истории Гражданской войны

Встретимся в отеле. Вы сможете оставить багаж в камере хранения, а затем отправимся знакомиться с городом. На нашем пути будут все знаковые достопримечательности центра: Драматический и Музыкальный театры, старинная пожарная каланча, Успенский и Никольский соборы. Успеем погулять по Люблинскому проспекту, площадям Бухгольца и Ленина, парку Победы, а потом вернёмся в гостиницу.

После размещения в номерах — комплексный обед в ресторане отеля. Далее продолжим променад по Омску. Мы посетим Центр изучения истории Гражданской войны, где можно больше узнать о переломном прошлом страны в период с 1917 по 1922 годы. Примечательно, что архив расположен в особняке купцов Батюшкиных, который недолго был резиденцией белого адмирала Александра Колчака.

По возвращении в гостиницу — свободное время. При желании и за доплату вы можете провести вечер в театре или филармонии.

Первая встреча с Омском, Центр изучения истории Гражданской войныПервая встреча с Омском, Центр изучения истории Гражданской войныПервая встреча с Омском, Центр изучения истории Гражданской войныПервая встреча с Омском, Центр изучения истории Гражданской войныПервая встреча с Омском, Центр изучения истории Гражданской войныПервая встреча с Омском, Центр изучения истории Гражданской войныПервая встреча с Омском, Центр изучения истории Гражданской войныПервая встреча с Омском, Центр изучения истории Гражданской войныПервая встреча с Омском, Центр изучения истории Гражданской войны
2 день

Экскурсия по Омской крепости с мастер-классом по чеканке монет

После завтрака соберёмся всей группой в отеле и пешком дойдём до историко-культурного комплекса «Омская крепость». Вы услышите подробный рассказ об основании, населении, интересных событиях укрепления, с которого начался город. Увидите реконструированные объекты, макеты зданий, археологические находки и интерактивную экспозицию о сибирских ссылках.

Экскурсия по Омской крепости продолжится на монетном дворе, расположенном в сохранившемся здании денежной кладовой 18 века. Вы погрузитесь в историю производства, оборота и хранения медяков в Российской империи, денежной реформы Петра I, понаблюдаете за процессом чеканки и попробуете самостоятельно изготовить сувенирную сибирскую монету.

Пообедаем в кафе и пойдём гулять по центральным улицам Омска. Вы осмотрите купеческие дома 19 века, магазины Московских торговых рядов, аутентичный гастро-дворик, сувенирные лавки. По завершении прогулки — самостоятельный отдых.

Экскурсия по Омской крепости с мастер-классом по чеканке монетЭкскурсия по Омской крепости с мастер-классом по чеканке монетЭкскурсия по Омской крепости с мастер-классом по чеканке монетЭкскурсия по Омской крепости с мастер-классом по чеканке монетЭкскурсия по Омской крепости с мастер-классом по чеканке монетЭкскурсия по Омской крепости с мастер-классом по чеканке монет
3 день

Музеи, речная прогулка

Позавтракав, освободим номера. Багаж можно оставить в камере хранения отеля. Затем вы познакомитесь с богатыми коллекциями музея изобразительных искусств, одного из крупнейших в Сибири. Его фонды насчитывают более 30 тысяч экспонатов: изделия фирмы Карла Фаберже, артефакты скифо-саргатской культуры, монументальное панно Михаила Врубеля и многое другое.

Перед обедом в кафе мы покатаемся на речном трамвайчике по Иртышу. Далее посетим литературный музей, где вам расскажут о сибирском периоде жизни и творчества Фёдора Достоевского, чья судьба тесно сплелась с историей Омска. После этого наш тур будет завершён.

Музеи, речная прогулкаМузеи, речная прогулкаМузеи, речная прогулкаМузеи, речная прогулка

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 3 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билет в Омск и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Питание вне программы (ужины)
  • Доплата за 1-местное размещение - 3500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Омске, 11:45
Завершение: Центр Омска, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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