1. Двухместный номер в деревянном коттедже с удобствами на этаже на 4 комнаты.

2. Одноместный номер в деревянном коттедже с удобствами на этаже на 4 комнаты.

3. Одноместный и двухместные номера в гостинице рядом с избой стройности с удобствами в номере.

Стоимость проживания — 1500 р. до 2100 р. в сутки в зависимости от условий (одноместное/двухместное/деревянный коттедж/гостиница).