Процессу поспособствуют психотерапевтические сеансы, кодирование от калорийной и углеводной пищи, 15 жиросжигающих процедур, а расслабиться и весело провести время помогут вечерняя развлекательная программа и диетологические и кулинарные мастер-классы.
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Запускаем процесс жиросжигания
Запускание процесса жиросжигания при помощи косметологических процедур.
Криолиполиз с помощью специальной манипулы засасывает жировую складку и охлаждает ее. Жировые клетки еще месяц после процедуры отмирают естественным образом.
Получение базовых знаний по питанию: участники учатся составлять рацион, изучают секретный способ подсчета калорий, который позволит определить калорийность любого рациона за 15 секунд.
Изучение принципа “Стройная, потому что счастливая”.
Практика “Коробки” позволит каждому участнику выявить психологические препятствия на пути к стройности.
Медитация “4 чувства”, которая учит участников чувства переживать, а не пережевывать.
Диетологический мастер-класс по приготовлению низкокалорийного десерта.
Вечерняя развлекательная программа "Знакомство".
Ответственность
Утренняя дыхательная практика “Шотхан”.
Утренняя психотерапия. Практика “Памперсы”, обучающая взятию на себя ответственности и принятию последствий.
Косметологические процедуры.
Скандинавская ходьба по Волжским местам силы.
Диетологический мастер-класс по приготовлению низкокалорийного десерта.
Вечерняя развлекательная программа “Коллаж желаний”
Аппетит
Утренняя дыхательная практика "Бодифлекс".
Утренняя психотерапия. Практика “Предвкушение”. Участники учатся распознавать за своим аппетитом желания и правильно с ними обращаться.
Косметологические процедуры.
Скандинавская ходьба по Волжским местам силы.
Диетологический мастер-класс по приготовлению низкокалорийного десерта.
Вечерняя развлекательная программа “Караоке”.
Молитва
Утренняя дыхательная практика “Бодифлекс”.
Утренняя психотерапия. Практика “Молитва”. Участники учатся делить ответственность с миром. Холотропное дыхание.
Косметологические процедуры.
Скандинавская ходьба по Волжским местам силы.
Вечерний диетологический мастер-класс по приготовлению низкокалорийного десерта
Вечерняя развлекательная программа “Пантомима”.
Индивидуальная психотерпия
Весь день участники получают индивидуальные консультации психотерапевта.
Косметологические процедуры.
Выпускной.
Кодирование
Шок-тренинг, где с помощью 12 экстремальных психотехник вырабатывается отвращение к сладкой, жирной и мучной еде.
Паломничество к местам силы
Психологический туризм, в процессе которого участники совершают паломничество к главным местам силы, чтобы медитировать там и впитывать мудрость этих мест для продолжения снижения веса по возвращению домой.
Проживание
Варианты размещений:
1. Двухместный номер в деревянном коттедже с удобствами на этаже на 4 комнаты.
2. Одноместный номер в деревянном коттедже с удобствами на этаже на 4 комнаты.
3. Одноместный и двухместные номера в гостинице рядом с избой стройности с удобствами в номере.
Стоимость проживания — 1500 р. до 2100 р. в сутки в зависимости от условий (одноместное/двухместное/деревянный коттедж/гостиница).
Варианты проживания
Проживание в деревянном коттедже
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Вкусное, сытное, выгодное для стройности питание три раза в день
- 15 жиросжигающих процедуры (криолиполиз, липолазер, кавитация, карбокситерапия, пресс, биостимуляция, RF-лифтинг, ударно-волновая терапия)
- Психотерапевтические сеансы и индивидуальная психотерапия с психологом
- Диетологические и кулинарные мастер-классы
- Кодирование от сладкого/жирного/мучного
- Настройка на здоровый образ жизни без диет и изнурительного голодания
- Утренние дыхательные медитации. Дневные прогулки по местам силы. Вечерняя развлекательная программа
- Месячное онлайн-сопровождение
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Самара и обратно
- Стоимость проживания — от 1500 р. до 2100 р. в сутки в зависимости от условий (одноместное/двухместное/деревянный коттедж/гостиница)
- Место начала и завершения?
- Самарская область, Красноярский район, рабочий посёлок Волжский
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок (https://bolshayastrana.com/strahovka)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.