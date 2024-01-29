Санаторий похудения на Волге

Групповой тур в Самаре
В этой программе участников тура ждет множество практик, направленных на здоровое похудение без диет и изнурительного голодания.

Процессу поспособствуют психотерапевтические сеансы, кодирование от калорийной и углеводной пищи, 15 жиросжигающих процедур, а расслабиться и весело провести время помогут вечерняя развлекательная программа и диетологические и кулинарные мастер-классы.
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
Ближайшие даты:
29
янв
12
фев
4
мар
18
мар
1
апр
15
апр
29
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Вкусный мастер-класс
Вкусный мастер-класс
Примем участие в диетологических и кулинарных мастер-классах, приготовим полезный десерт
Косметологические процедуры
Косметологические процедуры
Избавимся от лишнего веса при помощи RF-лифтинга, биостимуляции и других жиросжигающих практик
Скандинавская ходьба в местах силы
Скандинавская ходьба в местах силы
Каждый день здоровеем, совершая прогулки по живописным ландшафтам Поволжья
Вкус здоровья
Вкус здоровья
Будем завтракать, обедать и ужинать по вкусному, сытному, одобренному диетологом меню
Психотерапевтические сеансы
Психотерапевтические сеансы
Продолжим самосовершенствование с ежедневными сеансами и индивидуальными консультациями психолога
Сопровождение и поддержка
Сопровождение и поддержка
По окончании тура для закрепления результата находимся в месячном онлайн консультировании Доктора Кондрашова

Программа тура по дням

1 день

Запускаем процесс жиросжигания

Запускание процесса жиросжигания при помощи косметологических процедур.

Криолиполиз с помощью специальной манипулы засасывает жировую складку и охлаждает ее. Жировые клетки еще месяц после процедуры отмирают естественным образом.

Получение базовых знаний по питанию: участники учатся составлять рацион, изучают секретный способ подсчета калорий, который позволит определить калорийность любого рациона за 15 секунд.

Изучение принципа “Стройная, потому что счастливая”.

Практика “Коробки” позволит каждому участнику выявить психологические препятствия на пути к стройности.

Медитация “4 чувства”, которая учит участников чувства переживать, а не пережевывать.

Диетологический мастер-класс по приготовлению низкокалорийного десерта.

Вечерняя развлекательная программа "Знакомство".

Запускаем процесс жиросжиганияЗапускаем процесс жиросжиганияЗапускаем процесс жиросжигания
2 день

Ответственность

Утренняя дыхательная практика “Шотхан”.

Утренняя психотерапия. Практика “Памперсы”, обучающая взятию на себя ответственности и принятию последствий.

Косметологические процедуры.

Скандинавская ходьба по Волжским местам силы.

Диетологический мастер-класс по приготовлению низкокалорийного десерта.

Вечерняя развлекательная программа “Коллаж желаний”

ОтветственностьОтветственностьОтветственность
3 день

Аппетит

Утренняя дыхательная практика "Бодифлекс".

Утренняя психотерапия. Практика “Предвкушение”. Участники учатся распознавать за своим аппетитом желания и правильно с ними обращаться.

Косметологические процедуры.

Скандинавская ходьба по Волжским местам силы.

Диетологический мастер-класс по приготовлению низкокалорийного десерта.

Вечерняя развлекательная программа “Караоке”.

АппетитАппетитАппетит
4 день

Молитва

Утренняя дыхательная практика “Бодифлекс”.

Утренняя психотерапия. Практика “Молитва”. Участники учатся делить ответственность с миром. Холотропное дыхание.

Косметологические процедуры.

Скандинавская ходьба по Волжским местам силы.

Вечерний диетологический мастер-класс по приготовлению низкокалорийного десерта

Вечерняя развлекательная программа “Пантомима”.

МолитваМолитваМолитва
5 день

Индивидуальная психотерпия

Весь день участники получают индивидуальные консультации психотерапевта.

Косметологические процедуры.

Выпускной.

Индивидуальная психотерпияИндивидуальная психотерпияИндивидуальная психотерпия
6 день

Кодирование

Шок-тренинг, где с помощью 12 экстремальных психотехник вырабатывается отвращение к сладкой, жирной и мучной еде.

КодированиеКодированиеКодирование
7 день

Паломничество к местам силы

Психологический туризм, в процессе которого участники совершают паломничество к главным местам силы, чтобы медитировать там и впитывать мудрость этих мест для продолжения снижения веса по возвращению домой.

Паломничество к местам силыПаломничество к местам силыПаломничество к местам силы

Проживание

Варианты размещений:

1. Двухместный номер в деревянном коттедже с удобствами на этаже на 4 комнаты.

2. Одноместный номер в деревянном коттедже с удобствами на этаже на 4 комнаты.

3. Одноместный и двухместные номера в гостинице рядом с избой стройности с удобствами в номере.

Стоимость проживания — 1500 р. до 2100 р. в сутки в зависимости от условий (одноместное/двухместное/деревянный коттедж/гостиница).

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Проживание в деревянном коттедже

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вкусное, сытное, выгодное для стройности питание три раза в день
  • 15 жиросжигающих процедуры (криолиполиз, липолазер, кавитация, карбокситерапия, пресс, биостимуляция, RF-лифтинг, ударно-волновая терапия)
  • Психотерапевтические сеансы и индивидуальная психотерапия с психологом
  • Диетологические и кулинарные мастер-классы
  • Кодирование от сладкого/жирного/мучного
  • Настройка на здоровый образ жизни без диет и изнурительного голодания
  • Утренние дыхательные медитации. Дневные прогулки по местам силы. Вечерняя развлекательная программа
  • Месячное онлайн-сопровождение
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Самара и обратно
  • Стоимость проживания — от 1500 р. до 2100 р. в сутки в зависимости от условий (одноместное/двухместное/деревянный коттедж/гостиница)
Место начала и завершения?
Самарская область, Красноярский район, рабочий посёлок Волжский
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок (https://bolshayastrana.com/strahovka)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
У нас ещё много экскурсий в Самаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ