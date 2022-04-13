Что вас ожидает

Пейзажи и история Тамани

Мы начнем с прогулки по территории маяка. С обрыва вы полюбуетесь морем и отлогими холмами Тамани, увидите древний лиман Агхтенгиз, гору Борисоглебскую. Я расскажу, в чем уникальность этих мест, какие античные городища находятся вокруг. Покажу археологическую карту древних поселений на полуострове — она была создана 100 лет назад. Кроме того, в бинокль посмотрим на корабли, стоящие на рейде.

Свет маяка

Когда сгустятся сумерки, поднимемся в башню. На стенах вы рассмотрите старинные фото Темрюкского района и самого маяка. А затем увидите, как зажигается фонарь. Вас ждут рассказы об истории маячного дела в России, об устройстве маячного фонаря и линзе из горного хрусталя. Если будет хорошая погода, откроем люк и выйдем на балкон: сделаем панорамные снимки и полюбуемся заходом солнца.

Приятным бонусом станет чай на травах; по желанию вы можете взять на прогулку свои напитки.

Организационные детали