Путешествие на Темрюкский маяк

Узнать о древней истории Тамани, насладиться видами с обрыва и почувствовать себя смотрителем маяка

Индивидуальная
Приглашаю вас на закрытую территорию старинного действующего маяка! Вы пройдете вдоль обрыва и осмотрите реликтовые места микрозаказника «Подмаячное», услышите об античных селениях Тамани и найдете их на карте.

А после подниметесь на башню и увидите, как зажигается путеводный фонарь — я расскажу о маячном деле, пока вы провожаете закатное солнце за Боспор Киммерийский.
Путешествие на Темрюкский маяк
Путешествие на Темрюкский маяк
Путешествие на Темрюкский маяк
Путешествие на Темрюкский маяк
Путешествие на Темрюкский маяк
Путешествие на Темрюкский маяк
Путешествие на Темрюкский маяк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Пейзажи и история Тамани

Мы начнем с прогулки по территории маяка. С обрыва вы полюбуетесь морем и отлогими холмами Тамани, увидите древний лиман Агхтенгиз, гору Борисоглебскую. Я расскажу, в чем уникальность этих мест, какие античные городища находятся вокруг. Покажу археологическую карту древних поселений на полуострове — она была создана 100 лет назад. Кроме того, в бинокль посмотрим на корабли, стоящие на рейде.

Свет маяка

Когда сгустятся сумерки, поднимемся в башню. На стенах вы рассмотрите старинные фото Темрюкского района и самого маяка. А затем увидите, как зажигается фонарь. Вас ждут рассказы об истории маячного дела в России, об устройстве маячного фонаря и линзе из горного хрусталя. Если будет хорошая погода, откроем люк и выйдем на балкон: сделаем панорамные снимки и полюбуемся заходом солнца.

Приятным бонусом станет чай на травах; по желанию вы можете взять на прогулку свои напитки.

Организационные детали

  • Начало прогулки в зимнее время с 16.30, в летнее — с 19.00 (время корректируется)
  • Экскурсия начинается у ворот маяка; сам маяк находится в пешей доступности от станицы Голубицкая (2,5-3 км) — я расскажу, как сюда добраться.
  • При необходимости могу организовать для вас трансфер от станицы Голубицкая, Темрюка (12 км), Анапы (53 км). Стоимость уточняйте в переписке.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у маяка в станице Голубицкая
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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