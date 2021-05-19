Полезная информация о Порт-Локо
Что нужно знать о Порт-Локо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Порт-Локо
04:2227
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Сьерра Леоне
|Название города
|Порт-Локо
|По-английски
|Port Loko
|Столица региона
|Порт-Локо является столицей региона
|Население города
|21 308 чел.
|Часовой пояс
|Africa/Freetown
|Средняя высота
|51 м. от уровня моря