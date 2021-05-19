Полезная информация о Порт-Локо

Что нужно знать о Порт-Локо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Порт-Локо
04:2227
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаСьерра Леоне
Название городаПорт-Локо
По-английскиPort Loko
Столица регионаПорт-Локо является столицей региона
Население города21 308 чел.
Часовой поясAfrica/Freetown
Средняя высота51 м. от уровня моря

Где находится Порт-Локо на карте