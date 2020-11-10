Как добраться до Острова Санта Аны на самолёте

На Острове Санта Ане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Santa Ana Airport» вам не избежать

Список аэропортов Острова Санта Аны

Остров Санта Ана NNB Santa Ana Airport

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Вылет Город вылета Цена Время в пути из 🇸🇧 Хониары 14 705 1ч 20м * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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