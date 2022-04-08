Индивидуальная экскурсия по маршруту Зеленого тура

Индивидуальная экскурсия по маршруту Зеленого тура
Индивидуальная экскурсия по маршруту Зеленого тура
Индивидуальная экскурсия по маршруту Зеленого тура
Индивидуальная экскурсия по маршруту Зеленого тура
Индивидуальная экскурсия по маршруту Зеленого тура
Индивидуальная экскурсия по маршруту Зеленого тура

Что вас ожидает 🤩

  • Долина Ихлара
  • Скальный монастырь Селиме
  • Подземный город Деринкую
  • Смотровая площадка с видом на Гёреме и Долину Голубей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Вы побываете в одной из самых живописных долин Каппадокии - Ихлара, которая представляет собой зеленый каньон вулканического происхождения. Во время прогулки по долине вы будете встречать множество пещерных церквей и монастырей с уникальными фресками. Мы посетим скальный монастырь Селиме, вырубленный в мягкой вулканической породе.

Непередаваемые ощущения подарит спуск в лабиринты подземного города Деринкую, который считается одним из самых больших в мире. На сегодняшний день исследована лишь небольшая его часть. Мы пройдем по коридорам и ступеням, высеченным древними обитателями пещер из мягкого туфа, увидим жилые помещения, кладовые, школы, колодцы и вентиляцию.

Любители красивых панорам замрут от восторга на смотровых площадках, откуда открываются захватывающие виды на Гёреме и Долину Голубей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты по программе. Обед (без напиктов)
Что не входит
  • Напитки во время обеда
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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