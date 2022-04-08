Вы побываете в одной из самых живописных долин Каппадокии - Ихлара, которая представляет собой зеленый каньон вулканического происхождения. Во время прогулки по долине вы будете встречать множество пещерных церквей и монастырей с уникальными фресками. Мы посетим скальный монастырь Селиме, вырубленный в мягкой вулканической породе.

Непередаваемые ощущения подарит спуск в лабиринты подземного города Деринкую, который считается одним из самых больших в мире. На сегодняшний день исследована лишь небольшая его часть. Мы пройдем по коридорам и ступеням, высеченным древними обитателями пещер из мягкого туфа, увидим жилые помещения, кладовые, школы, колодцы и вентиляцию.

Любители красивых панорам замрут от восторга на смотровых площадках, откуда открываются захватывающие виды на Гёреме и Долину Голубей.