Как добраться до Островы Торреса на самолёте

На Острове Торресе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Torres Airstrip» вам не избежать

Список аэропортов Островы Торреса

Острова Торрес TOH Torres Airstrip

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