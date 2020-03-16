1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Старинный Каслфилд и внутренние тоннели Манчестера

В историческом районе Каслфилд, с которого когда-то начался город, вы увидите знаменитые мосты и виадуки с железными дорогами. А также услышите, почему именно здесь была построена первая в мире железнодорожная пассажирская станция. Далее вас ждет не совсем обычное приключение — прогулка внутри тоннелей на уровне третьего этажа домов. Я расскажу, как и почему в Манчестере появились эти загадочные «спрятанные ходы».

Кино, музыка, граффити и не только

Гуляя по хорошо сохранившемуся кварталу XIX века, вы увидите 200-летний паб, необычные граффити и места, в которых снимала свои фильмы знаменитая на весь мир киностудия Марвел. Я не только помогу вам прочувствовать удивительный манчестерский колорит, но и поделюсь действительно интересными фактами. Так, вы узнаете о взрыве промышленной революции, довикторианской эпохе, местных ученых и рок-музыкантах. А еще получите полезные советы: где вкусно поесть и выпить вкуснейшее английское пиво и какие места посетить за пределами Манчестера.