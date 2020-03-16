1 отзыв оставили туристы

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Индустриальный мир Манчестера

Погулять по самым интересным районам легендарного краснокирпичного города на дружеской экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Piccadilly Gardens
  • Заказать экскурсию

От £30 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
4
Федор
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Федор – Гид в Манчестере
Вы раскроете разные грани Манчестера: увидите как его знаковые достопримечательности 🏛️, так и непарадные места.

Услышите историю 📖 города от римского форта до сегодняшних дней, рассмотрите знаменитые текстильные фабрики и склады с великолепными терракотовыми фасадами.

А еще оцените современный стрит-арт и узнаете о местных рок-звездах.
Индустриальный мир Манчестера
Индустриальный мир Манчестера

Что вас ожидает

Старинный Каслфилд и внутренние тоннели Манчестера
В историческом районе Каслфилд, с которого когда-то начался город, вы увидите знаменитые мосты и виадуки с железными дорогами. А также услышите, почему именно здесь была построена первая в мире железнодорожная пассажирская станция. Далее вас ждет не совсем обычное приключение — прогулка внутри тоннелей на уровне третьего этажа домов. Я расскажу, как и почему в Манчестере появились эти загадочные «спрятанные ходы».

Кино, музыка, граффити и не только
Гуляя по хорошо сохранившемуся кварталу XIX века, вы увидите 200-летний паб, необычные граффити и места, в которых снимала свои фильмы знаменитая на весь мир киностудия Марвел. Я не только помогу вам прочувствовать удивительный манчестерский колорит, но и поделюсь действительно интересными фактами. Так, вы узнаете о взрыве промышленной революции, довикторианской эпохе, местных ученых и рок-музыкантах. А еще получите полезные советы: где вкусно поесть и выпить вкуснейшее английское пиво и какие места посетить за пределами Манчестера.

Организационные детали

По желанию, я могу сделать для вас яркие портретные снимки в самых интересных местах.

Индустриальный мир Манчестера
Индустриальный мир Манчестера
Индустриальный мир Манчестера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Piccadilly Gardens.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Федор
Федор
Привет! Я Федор, мне 21, и я переехал в Манчестер год назад. До этого на протяжении четырех лет занимался фотографией и водил необычные экскурсии по дворам, парадным и коммунальным квартирам Петербурга. Сейчас по-настоящему вдохновлен Манчестером и готов делиться своими знаниями и эмоциями с вами!
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1 отзыв оставили туристы

16 марта 2020
Экскурсия интресная, немного андеграундная. Проходит по маршруту который вы наверное сами никогда не найдете. Каналы Манчестера непросто исследовать, нужно знать куда идти и придется потратить много времени для подготовки. Понравилось, что Федор показал здание отеля Principal. Сам бы я в него никогда бы не зашел, не пришло бы в голову.

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