Все краски Каракаса за один день

Дом Симона Боливара, колорит настоящих барриос, яркая колониальная архитектура и креольская кухня

Венесуэльская столица прочно ассоциируется с криминалом — долгое время она входила в топ-5 самых опасных городов мира. На экскурсии я хочу развеять этот стереотип и показать, что Каракас изменился к лучшему. Вы увидите харизматичный город, где жива романтика приключенческих эпох.

Подниметесь по канатке к восхитительным панорамам, пропустите бокальчик кокуя в трущобах и познакомитесь с местной культурой изнутри.
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
Все краски Каракаса за один день
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Описание

Что вас ожидает

Исторический центр — сердце Каракаса

Мы начнем с прогулки по Старому городу. На примере столичного центра я расскажу об особенностях колониальной архитектуры в Венесуэле. Мы обязательно посетим дом, где родился национальный герой Симон Боливар. Поговорим о человеке-легенде, борце за независимость испанских колоний, освободившем многие страны Латинской Америки от испанского владычества. Задержимся у здания Капитолия, погуляем по старинным площадям и мощеным улочкам. А также зайдем в Национальный Пантеон — место последнего упокоения выдающихся личностей страны.

Подъем на гору Авила

От карибского побережья город отделяет огромный горный хребет. Мы прокатимся на самый верх, на смотровую площадку по длинной канатной дороге с потрясающими видами с высоты 2000 м. Перед вами раскинутся панорамы в обе стороны — на Каракас и Карибское море. А еще вы увидите первый в мире 7-звездочный отель, находящийся на самой вершине горы! В качестве альтернативы я предложу подняться в поселок Галипан, где также есть впечатляющая смотровая. А после отправимся на обед в ресторан с национальными блюдами, где я предложу отведать яркую и очень самобытную креольскую кухню.

Баррио — городские джунгли Латинской Америки

Несмотря на дурную славу трущоб, которые предпочитают обходить стороной все прочие каракеньос, здесь бурлит своя полноценная жизнь — незримая для остального мира, но полная эмоций и красок. Это настоящие городские джунгли, характерная самозастройка, присущая странам Латинской Америки. Со временем ситуация изменилась и самые опасные места превратились в самые интересные. Об устройстве и порядках города в городе я расскажу на экскурсии.

Мы поднимемся на канатной дороге прямо над баррио Сан-Августин, неспешно разглядывая, как же там все устроено. А выйдя на верхней станции, окинем взглядом окрестности города на все 360 градусов. Сан-Августин — самый музыкальный баррио в Каракасе, поэтому гулять по нему мы будем в сопровождении музыкантов. Попутно зайдем в местный бар, попробуем национальный напиток и сладости.

Кроме того, в течение дня я покажу завораживающую кинетическую скульптуру Сфера Каракаса. Посетим площадь Альтамира и самые дорогие районы города, а также посмотрим на небоскребы Центрального парка.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер на комфортном автомобиле (из отеля/аэропорта), полное сопровождение русскоговорящего гида, напитки (вода, пиво, мальта), а также входные билеты в музеи, на канатную дорогу до отеля Гумбольдт, на канатную дорогу Сан Августин и поездка на джипах в поселок Галипан (туда и обратно)
  • Для групп менее 6 человек также включен тур в баррио Петаре, для групп больше 6 участников — музыкальный тур в баррио Сан Августин и дегустация сладостей
  • Отдельно оплачивается питание в течение дня. Примерные цены: завтрак с кофе и выпечкой 2-3$, обед в ресторане 10-15$/человека, уличная еда — от 1$/человека
  • Что взять с собой на экскурсию: загранпаспорт; легкую одежду, нескользкую обувь, куртку ветровку или свитер/толстовку (на горе прохладно); удобную сумку/рюкзак; наличные на личные нужды (удобнее мелкими купюрами в $); телефон, фотоаппарат; солнцезащитные средства и очки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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