Мы начнем с прогулки по Старому городу. На примере столичного центра я расскажу об особенностях колониальной архитектуры в Венесуэле. Мы обязательно посетим дом, где родился национальный герой Симон Боливар. Поговорим о человеке-легенде, борце за независимость испанских колоний, освободившем многие страны Латинской Америки от испанского владычества. Задержимся у здания Капитолия, погуляем по старинным площадям и мощеным улочкам. А также зайдем в Национальный Пантеон — место последнего упокоения выдающихся личностей страны.
От карибского побережья город отделяет огромный горный хребет. Мы прокатимся на самый верх, на смотровую площадку по длинной канатной дороге с потрясающими видами с высоты 2000 м. Перед вами раскинутся панорамы в обе стороны — на Каракас и Карибское море. А еще вы увидите первый в мире 7-звездочный отель, находящийся на самой вершине горы! В качестве альтернативы я предложу подняться в поселок Галипан, где также есть впечатляющая смотровая. А после отправимся на обед в ресторан с национальными блюдами, где я предложу отведать яркую и очень самобытную креольскую кухню.
Несмотря на дурную славу трущоб, которые предпочитают обходить стороной все прочие каракеньос, здесь бурлит своя полноценная жизнь — незримая для остального мира, но полная эмоций и красок. Это настоящие городские джунгли, характерная самозастройка, присущая странам Латинской Америки. Со временем ситуация изменилась и самые опасные места превратились в самые интересные. Об устройстве и порядках города в городе я расскажу на экскурсии.
Мы поднимемся на канатной дороге прямо над баррио Сан-Августин, неспешно разглядывая, как же там все устроено. А выйдя на верхней станции, окинем взглядом окрестности города на все 360 градусов. Сан-Августин — самый музыкальный баррио в Каракасе, поэтому гулять по нему мы будем в сопровождении музыкантов. Попутно зайдем в местный бар, попробуем национальный напиток и сладости.
Кроме того, в течение дня я покажу завораживающую кинетическую скульптуру Сфера Каракаса. Посетим площадь Альтамира и самые дорогие районы города, а также посмотрим на небоскребы Центрального парка.