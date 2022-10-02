Венесуэльская столица прочно ассоциируется с криминалом — долгое время она входила в топ-5 самых опасных городов мира. На экскурсии я хочу развеять этот стереотип и показать, что Каракас изменился к лучшему. Вы увидите харизматичный город, где жива романтика приключенческих эпох. Подниметесь по канатке к восхитительным панорамам, пропустите бокальчик кокуя в трущобах и познакомитесь с местной культурой изнутри.

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Описание

Что вас ожидает

Исторический центр — сердце Каракаса

Мы начнем с прогулки по Старому городу. На примере столичного центра я расскажу об особенностях колониальной архитектуры в Венесуэле. Мы обязательно посетим дом, где родился национальный герой Симон Боливар. Поговорим о человеке-легенде, борце за независимость испанских колоний, освободившем многие страны Латинской Америки от испанского владычества. Задержимся у здания Капитолия, погуляем по старинным площадям и мощеным улочкам. А также зайдем в Национальный Пантеон — место последнего упокоения выдающихся личностей страны.

Подъем на гору Авила

От карибского побережья город отделяет огромный горный хребет. Мы прокатимся на самый верх, на смотровую площадку по длинной канатной дороге с потрясающими видами с высоты 2000 м. Перед вами раскинутся панорамы в обе стороны — на Каракас и Карибское море. А еще вы увидите первый в мире 7-звездочный отель, находящийся на самой вершине горы! В качестве альтернативы я предложу подняться в поселок Галипан, где также есть впечатляющая смотровая. А после отправимся на обед в ресторан с национальными блюдами, где я предложу отведать яркую и очень самобытную креольскую кухню.

Баррио — городские джунгли Латинской Америки

Несмотря на дурную славу трущоб, которые предпочитают обходить стороной все прочие каракеньос, здесь бурлит своя полноценная жизнь — незримая для остального мира, но полная эмоций и красок. Это настоящие городские джунгли, характерная самозастройка, присущая странам Латинской Америки. Со временем ситуация изменилась и самые опасные места превратились в самые интересные. Об устройстве и порядках города в городе я расскажу на экскурсии.

Мы поднимемся на канатной дороге прямо над баррио Сан-Августин, неспешно разглядывая, как же там все устроено. А выйдя на верхней станции, окинем взглядом окрестности города на все 360 градусов. Сан-Августин — самый музыкальный баррио в Каракасе, поэтому гулять по нему мы будем в сопровождении музыкантов. Попутно зайдем в местный бар, попробуем национальный напиток и сладости.

Кроме того, в течение дня я покажу завораживающую кинетическую скульптуру Сфера Каракаса. Посетим площадь Альтамира и самые дорогие районы города, а также посмотрим на небоскребы Центрального парка.

Организационные детали