Татьяна В. проводит ещё 1 экскурсию

Пешеходная экскурсия ⛳ 1. 5 часа в ходе которой вы узнаете.
Историю о пятом (1810-1822) губернаторе Локлана Маккуори и почему его называют отцом Австралии.
Прогулка по Королевскому Ботаническому Саду и знакомство с его флорой и фауной, который является одним из самых посещаемых парков 🌳 в Сиднее.
Улица губернатора Локлана Маккуори, на которой находиться целый ансамбль исторических зданий и правительственных учреждений: все постройки 1811-1817 годов.
Вы увидите первую национальную библиотеку города, где хранятся подлинные дневники капитана Кука, Артура Филлипа и других исторических личностей, здание Консерватории- работа известного колониального архитектора Фрэнсис Гринуэй.
Познакомитесь с самым старым зданием 1816 г — Парламент Нового Южного Уэльса, который является старейшим законодательным органом Австралии и также узнаете политическое устройство страны.
Увидим Старейший и первый Госпиталь, музей 🖼 нумизматики и искусства «Минт» бывший Монетный двор, одна из первых церквей Сент-Джеймс, первые георгианские бараки, построенные для узников по проекту знаменитого архитектора колониальной эпохи Френсиса Гринуей.
Наша экскурсия продолжиться посещением Католического кафедрального собора Сент – Мэри, строительство которого заложено в 1819 г. под началом губернатора Маккуори по проекту архитектора Уильема Уорделла. Кафедральный собор Сиднейской архиепархии-митрополии, это один из пяти австралийских соборов, носящих почетный статус «малой базилики» (статус присвоен в 1930 году Папой Пием XI, признан «национальной святыней»). Внимание каждого входящего в собор привлекает большое количество ярких витражей, изготовленных в 1881 году в мастерских английского Бирмингема.
Прогуляемся по Гайд Парку. Свою историю 📖 парк ведёт с 1810 г, когда губернатор Маккуори приказал отвести территорию для «отдыха и развлечения жителей города и упражнений для войск», позже названную в честь Лондонского парка. В центральной части расположен фонтан ⛲ Арчибальда, построенный в 1932 году. В парке произрастает 580 различных видов деревьев на территории площадью 16 га.
Пройдем мимо одной из посещаемых австралийцами и туристами достопримечательностей 🏛️ города Сиднейской Башни, которая в 1982 являлась самым высоким зданием в южной части экватора 305 м, в которой на 2 -х ярусах расположены вращающиеся рестораны и их соединяют с подиумом 56 канатов. .
Заглянем с Вами в одно из красивейших зданий 1898 года — торговый центре Королевы Виктории — Это здание является красивейшим торговым центром в мире – по оценке Пьер Кардена. Построено было в честь юбилея королевы Виктории. В архитектуре и интерьере можно увидеть 4 стиля – ренессанс, готика, романский и королевы Анны. Тот стиль, что мы видим сейчас в оформлении здания – Федеральный. Полюбуемся с Вами на механические часы, весящие 4 тонны и показывающие сцены из австралийской истории.
Завершиться наша экскурсия у здания СИДНЕЙ TOWN HALL – Сиднейской Ратуше города постройка 1890-х годов.
Что входит
Досуп к онлайн-трансляции
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна В.
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