Татьяна В. проводит ещё 1 экскурсию

Татьяна В. – Гид из Сиднея

Мы отправляемся в далекую Австралию, в Сидней.



Я расскажу вам историю 📖 города и всей страны, покажу центр города.



Вместе мы заглянем в Королевский Ботанический сад.



Увидим парламент, национальную библиотеку, кафедральный собор и старинный госпиталь.



Зайдем в самый красивый торговый центр в мире.



И, конечно, посмотрим на то, как и чем живет современный Сидней.



До встречи в эфире!