Еще несколько необычных экскурсий в Сиднее

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Ночной Сидней на авто

Андрей С.
Андрей С. – Гид из Сиднея
Ночной Сидней на авто
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Ночной Сидней на авто
Сидней прекрасен не только днём, но и ночью, когда зажигаются ночные огни, весь город 🏙️ меняет свои краски и начинается ночная жизнь.
Русский гид в Сиднее встретит Вас в гостинице или в другом месте по договорённости, и покажет самые интересные ночные места Сиднея. Вы поднимитесь на смотровую площадку в старом районе Сиднея, откуда открывается хороший вид на центр Сиднея, посетите разные места с роскошными ночными видами Сиднея, заедете в район, где всегда бурлит ночная жизнь и проехать по району "красных фонарей", и сможете посетить несколько занимательных мест по Вашим интересам: самый старый бар 🍹 в Сиднее, популярные ночные заведения и клубы.
Я также покажу Вам ночных жителей сиднейский парков: диких поссумов, которые днём прячутся на деревьях в городских парках 🌳, а ночью появляются в поисках пищи, и если повезёт, Вы даже сможете покормить их из рук. При хорошей погоде мы также посмотрим на ночное небо Сиднея, и я покажу Вам созвездия и звёзды. Некоторые из них возможно увидеть только из южного полушария Земли, такие как созвездие Южного Креста и система Альфа Центавра, где, по мнению многих учёных, возможно есть жизнь. А если у Вас останутся силы и будет желание, Вы можете искупаться в море 🌊 на безопасном пляже, который освещается ночью.
Начало и место завершения
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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей С.
Андрей С.
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