Когда-то этот район называли "голодной милей", а сегодня это самый гламурный и престижный район города. Можно сказать все основное Сиднея расположилось вокруг этой красивейшей бухты, прогуляемся по набережной и увидим: Китайский сад, музеи 🖼, самый крупный аквариум города и международный выставочный центр страны.

Прогуляемся по одному из старейших электрически управляемых разводных мостов в мире. Вы увидите множество ресторанов и баров, кораблей вокруг бухты, кинотеатр на воде, новые деловые небоскребы и закончиться экскурсия ⛳ у самой последней постройки этого района 75 этажного здания казино