Когда-то этот район называли "голодной милей", а сегодня это самый гламурный и престижный район города. Можно сказать все основное Сиднея расположилось вокруг этой красивейшей бухты, прогуляемся по набережной и увидим: Китайский сад, музеи 🖼, самый крупный аквариум города и международный выставочный центр страны.
Прогуляемся по одному из старейших электрически управляемых разводных мостов в мире. Вы увидите множество ресторанов и баров, кораблей вокруг бухты, кинотеатр на воде, новые деловые небоскребы и закончиться экскурсия ⛳ у самой последней постройки этого района 75 этажного здания казино
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 100 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них