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Онлайн-экскурсия «Современный Сидней и жизнь австралийцев»

3.5
4 отзыва
Татьяна В.
Татьяна В. – Гид из Сиднея
Наш тур о самом популярном районе Сиднея Darling Harbour, отдыха и развлечений, не только для туристов, но и местных жителей.

Мы увидим с вами как австралийцы проводят свой субботний вечер, узнаем интересные факты о их жизни и историю 📖 этого района.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.1 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • $5.99 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Современный Сидней и жизнь австралийцев»
Онлайн-экскурсия «Современный Сидней и жизнь австралийцев»

Что вы увидите

  • Международный выставочный центр
  • Национальный Морской Музей
  • Китайский сад дружбы
  • Океанариум
  • Музей Мадам Тюсо
  • пристань с прогулочными кораблями
  • здания офисов и множество ресторанов и баров
Когда-то этот район называли "голодной милей", а сегодня это самый гламурный и престижный район города. Можно сказать все основное Сиднея расположилось вокруг этой красивейшей бухты, прогуляемся по набережной и увидим: Китайский сад, музеи 🖼, самый крупный аквариум города и международный выставочный центр страны.
Прогуляемся по одному из старейших электрически управляемых разводных мостов в мире. Вы увидите множество ресторанов и баров, кораблей вокруг бухты, кинотеатр на воде, новые деловые небоскребы и закончиться экскурсия ⛳ у самой последней постройки этого района 75 этажного здания казино
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Современный Сидней и жизнь австралийцев»
Онлайн-экскурсия «Современный Сидней и жизнь австралийцев»
Онлайн-экскурсия «Современный Сидней и жизнь австралийцев»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна В.
Татьяна В.
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4 отзыва оставили туристы

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