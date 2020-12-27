Летим в Тейшейру-ди-Фрейтас

Как добраться до Тейшейры-ди-Фрейтаса на самолёте

В Тейшейре-ди-Фрейтасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Teixeira de Freitas Airport» вам не избежать

Список аэропортов Тейшейры-ди-Фрейтаса

  1. Тейшейра-ди-Фрейтас TXF
    Teixeira de Freitas Airport

Самые дешёвые билеты в Тейшейру-ди-Фрейтас из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.12.2020из 🇧🇷Уберландии17 2666ч 55м (⇵2)
03.01.2021из 🇧🇷Салвадора21 53918ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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