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Полезная информация о Бразилии

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Флаг Бразилии
Флаг Бразилии
НазваниеБразилия
Эмодзи флаг🇧🇷
Полное названиеФедеративная Республика Бразилия
По-английскиBrazil
СтолицаБразилия
ГородаСписок городов
ВалютаБразильский реал
Площадь8 511 965 км²
Население206 081 432 чел.
Телефонный код+55
Код ISOBR
Основной домен.BR
Соседние страны🇦🇷 Аргентина🇧🇴 Боливия🇻🇪 Венесуэла🇬🇾 Гайана🇨🇴 Колумбия🇵🇾 Парагвай🇵🇪 Перу🇸🇷 Суринам🇺🇾 Уругвай

Где находится Бразилия на карте

Бразилия фото страны
Бразилия

Популярные экскурсии в Бразилии

Велосипедная прогулка по Рио
Велосипедная прогулка по Рио
$
50
за чел.
Рио-де-Жанейро
Фавелы Рио-де-Жанейро
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5
62 отзыва
от
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Все краски и перипетии жизни бразильской трущобы на экскурсии с жителем фавелы
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Бразилиа — столица из советского прошлого
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Бразилия
Блеск и нищета Рио – прогулка по центру города
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20 отзывов
50
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К символу Рио через леса и фавелы
К символу Рио через леса и фавелы
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39 отзывов
от
124
за чел.
Автомобильное путешествие по самым живописным местам города
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