Полезная информация о Бразилии
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Флаг Бразилии
|Название
|Бразилия
|Эмодзи флаг
|🇧🇷
|Полное название
|Федеративная Республика Бразилия
|По-английски
|Brazil
|Столица
|Бразилия
|Города
|Список городов
|Валюта
|Бразильский реал
|Площадь
|8 511 965 км²
|Население
|206 081 432 чел.
|Телефонный код
|+55
|Код ISO
|BR
|Основной домен
|.BR
|Соседние страны
|🇦🇷 Аргентина🇧🇴 Боливия🇻🇪 Венесуэла🇬🇾 Гайана🇨🇴 Колумбия🇵🇾 Парагвай🇵🇪 Перу🇸🇷 Суринам🇺🇾 Уругвай
Где находится Бразилия на карте
Бразилия
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