Полезная информация о Пале
Что нужно знать о Пале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пале
21:2228
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇩 Чад
|Название города
|Пала
|По-английски
|Pala
|Столица региона
|Пала является столицей региона
|Население города
|35 466 чел.
|Аэропорт
|Пала PLF (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Ndjamena
|Средняя высота
|447 м. от уровня моря