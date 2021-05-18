Всё о Пале

Полезная информация о Пале

Что нужно знать о Пале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пале
21:2228
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇩 Чад
Название городаПала
По-английскиPala
Столица регионаПала является столицей региона
Население города35 466 чел.
АэропортПала PLF (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Ndjamena
Средняя высота447 м. от уровня моря

Где находится Пала на карте