Полезная информация о Чаде
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Флаг Чада
|Название
|Чад
|Эмодзи флаг
|🇹🇩
|Полное название
|Республика Чад
|По-английски
|Chad
|Столица
|Нджамена
|Города
|Список городов
|Валюта
|Франк КФА (Центральная Африка)
|Площадь
|1 284 000 км²
|Население
|14 497 000 чел.
|Телефонный код
|+235
|Код ISO
|TD
|Основной домен
|.TD
|Соседние страны
|🇨🇲 Камерун🇱🇾 Ливия🇳🇪 Нигер🇳🇬 Нигерия🇸🇩 Судан🇨🇫 ЦАР
Где находится Чад на карте
Чад