Всё о Чаде

Полезная информация о Чаде

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Флаг Чада
Флаг Чада
НазваниеЧад
Эмодзи флаг🇹🇩
Полное названиеРеспублика Чад
По-английскиChad
СтолицаНджамена
ГородаСписок городов
ВалютаФранк КФА (Центральная Африка)
Площадь1 284 000 км²
Население14 497 000 чел.
Телефонный код+235
Код ISOTD
Основной домен.TD
Соседние страны🇨🇲 Камерун🇱🇾 Ливия🇳🇪 Нигер🇳🇬 Нигерия🇸🇩 Судан🇨🇫 ЦАР

Где находится Чад на карте

Чад фото страны
Чад

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