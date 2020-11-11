Летим в Борнхольм

Как добраться до Борнхольм на самолёте

В Борнхольм 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bornholm Airport» вам не избежать

Список аэропортов Борнхольм

  1. Борнхольм RNN
    Bornholm Airport

Самые дешёвые билеты в Борнхольм из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.11.2020из 🇩🇰Копенгагена5 13940м
31.10.2020из 🇵🇱Варшавы6 07229ч 30м (⇵2)
31.10.2020из 🇵🇱Гданьска7 84953ч 25м (⇵2)
10.11.2020из 🇩🇰Ольборга8 1984ч 30м (⇵1)
12.02.2021из 🇷🇺Москвы10 31414ч 15м (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇦Львова10 44028ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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