Как добраться до Борнхольм на самолёте
В Борнхольм 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bornholm Airport» вам не избежать
Список аэропортов Борнхольм
- Борнхольм RNNBornholm Airport
Самые дешёвые билеты в Борнхольм из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|5 139
|40м
|31.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|6 072
|29ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|7 849
|53ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇩🇰Ольборга
|8 198
|4ч 30м (⇵1)
|12.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|10 314
|14ч 15м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|10 440
|28ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону