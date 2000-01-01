Полезная информация о Дании
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Флаг Дании
|Название
|Дания
|Эмодзи флаг
|🇩🇰
|Полное название
|Королевство Дания
|По-английски
|Denmark
|Столица
|Копенгаген
|Города
|Список городов
|Валюта
|Датская крона
|Площадь
|43 094 км²
|Население
|5 707 251 чел.
|Телефонный код
|+45
|Код ISO
|DK
|Основной домен
|.DK
|Соседние страны
|🇩🇪 Германия
Где находится Дания на карте
Дания
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