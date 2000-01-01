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Полезная информация о Дании

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Флаг Дании
Флаг Дании
НазваниеДания
Эмодзи флаг🇩🇰
Полное названиеКоролевство Дания
По-английскиDenmark
СтолицаКопенгаген
ГородаСписок городов
ВалютаДатская крона
Площадь43 094 км²
Население5 707 251 чел.
Телефонный код+45
Код ISODK
Основной домен.DK
Соседние страны🇩🇪 Германия

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Дания фото страны
Дания

Популярные экскурсии в Дании

Обзорный тур на автобусе и часовой круиз по каналам
Обзорный тур на автобусе и часовой круиз по каналам
34
за чел.
Копенгаген – столица Дании, со стародатского переводится как «гавань торговцев». Город на воде, который вырос из маленькой деревушки в административны...
Копенгаген
Гранд-тур Копенгаген
Гранд-тур Копенгаген
5
1 отзыв
150
за чел.
Если вы ищете что-то необычное, большее, чем простая поездка на автобусе с гидом — предлагаю вашему вниманию мои индивидуальные экскурсии. Никаких сух...
Копенгаген
Копенгаген - Жемчужина Скандинавии
Копенгаген - Жемчужина Скандинавии
150
за чел.
Копенгаген
Ваш первый день в Копенгагене
Ваш первый день в Копенгагене
125
за чел.
На увлекательной пешеходной прогулке вы узнаете, как строился и развивался Копенгаген, увидите его главные достопримечательности, прогуляетесь по площ...
Копенгаген
Стрит-арт в культурной столице Европы
Стрит-арт в культурной столице Европы
5
1 отзыв
29
за чел.
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Орхус
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