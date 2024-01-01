Ранним утром мы заберём вас из отеля в Пунта-Кане или Баваро, познакомимся и по живописной трассе отправимся в путешествие к полуострову Самана. Наша цель — дикое коралловое побережье пляжа Фронтон. Вы увидите эффектные чёрные скалы, прозрачную воду аквамаринового цвета, и, если повезёт — орлов, парящих над головой.

Насладившись снорклингом, поедем изучать пляж острова Кайо-Левантадо, или «Бакарди», как его называет местное население: здесь проходили съёмки проекта «Последний герой» и рекламы популярной марки рома.

После традиционного доминиканского обеда мы поедем в Пуерто-Плата — одну из северных провинций Доминиканской Республики. Здесь остановимся на ночлег в уютном экоотеле в горах.