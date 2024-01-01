Север Доминиканы и провинция Самана. Индивидуальный тур

Насладиться снорклингом, прокатиться на фуникулёре и погулять по вечерней столице
Это путешествие сочетает релакс на роскошных пляжах и активности, которые подарят вам выброс адреналина.

Вы отдохнёте на острове, где снимался выпуск «Последнего героя», увидите доминиканскую глубинку и под руководством инструктора покорите каскад водопадов. Вас ждут райские острова, солёное озеро Энрикильо, тёплый океан и подъём на гору на фуникулёре. Экзотическая Доминикана стоит того, чтобы позволить ей вас очаровать.
Север Доминиканы и провинция Самана. Индивидуальный тур
Север Доминиканы и провинция Самана. Индивидуальный тур
Север Доминиканы и провинция Самана. Индивидуальный тур

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Проживание. Двухместное, в отелях категории 3*.

Питание. Включены завтраки и обеды, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и отдых на пляжах

Ранним утром мы заберём вас из отеля в Пунта-Кане или Баваро, познакомимся и по живописной трассе отправимся в путешествие к полуострову Самана. Наша цель — дикое коралловое побережье пляжа Фронтон. Вы увидите эффектные чёрные скалы, прозрачную воду аквамаринового цвета, и, если повезёт — орлов, парящих над головой.

Насладившись снорклингом, поедем изучать пляж острова Кайо-Левантадо, или «Бакарди», как его называет местное население: здесь проходили съёмки проекта «Последний герой» и рекламы популярной марки рома.

После традиционного доминиканского обеда мы поедем в Пуерто-Плата — одну из северных провинций Доминиканской Республики. Здесь остановимся на ночлег в уютном экоотеле в горах.

Встреча и отдых на пляжахВстреча и отдых на пляжахВстреча и отдых на пляжахВстреча и отдых на пляжахВстреча и отдых на пляжахВстреча и отдых на пляжахВстреча и отдых на пляжахВстреча и отдых на пляжах
2 день

Подъём на гору и водопады реки Дамахагуа

Позавтракав на террасе с видом на Атлантический океан, выезжаем к единственному на Карибах фуникулёру — он привезёт нас на гору Изабель-де-Торрес высотой 2600 метров. На вершине вы увидите статую Христа Спасителя, ботанический сад и полюбуетесь видом.

После отправимся в природный «аквапарк» — вас ждут 27 водопадов реки Дамахагуа! Облачившись в шлемы и защитную экипировку, с помощью опытного инструктора вы сможете покорить каскад водопадов, прыгая в глубокие лазурные бассейны и съезжая словно по водным горкам.

Получив заряд адреналина, подкрепимся блюдами национальной кухни в местном колоритном кафе и заселимся в небольшой уютный отель на берегу океана.

Подъём на гору и водопады реки ДамахагуаПодъём на гору и водопады реки ДамахагуаПодъём на гору и водопады реки ДамахагуаПодъём на гору и водопады реки ДамахагуаПодъём на гору и водопады реки ДамахагуаПодъём на гору и водопады реки Дамахагуа
3 день

Райский остров и вечерний Санто-Доминго

С утра отправимся к крошечному островку Параисо — местная лагуна популярна среди любителей снорклинга. Вдоволь накупавшись, отправимся к берегу на лодке через густые мангровые леса.

После обеда поедем дальше, любуясь колоритной доминиканской глубинкой. Вы увидите сёла с похожими на разноцветные конфеты домиками и местных жителей — они продают у обочины спелые сочные манго, жарят ароматную кукурузу на костре и наливают самый вкусный кофе в Доминикане!

Далее вас ждёт вечерний Санто-Доминго. Вы познакомитесь с историей и культурой страны, прогуляетесь по красиво подсвеченной столице. Вы осмотрите колониальные постройки, дворец Диего Колумба, Кафедральный собор и Национальный пантеон. И конечно, насладитесь атмосферой города: по вечерам на центральных улицах играют музыканты, местные жители играют в домино на площади Колумба, веселится нарядная молодежь и оживлённо жестикулируют импозантные седовласые доминиканцы.

На этом программа заканчивается, и вас ждёт обратная дорога в Пунта-Кану — до новых встреч!

Райский остров и вечерний Санто-ДомингоРайский остров и вечерний Санто-ДомингоРайский остров и вечерний Санто-ДомингоРайский остров и вечерний Санто-Доминго

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • Завтраки и обеды
  • Напитки (ром, соки, вода)
  • Экзотические фрукты в дороге
  • Проживание
  • Услуги гида
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Аренда лодок
  • Инструктор на водопадах
  • Транспорт: седаны марок Hyundai либо KIA
  • Билеты на фуникулёр
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Ужины
  • Стоимость тура указана за человека при проведении тура для двоих. При проведении тура для группы из трёх человек стоимость составит 900 $ за человека, для группы из четырёх - 725 $ за человека
  • Можно организовать тур в любые удобные для вас даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пунта-Кана, отель, 05:00
Завершение: Пунта-Кана, отель, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пунты-Каны

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыВодные развлеченияПрирода и пейзажи

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