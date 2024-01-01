Вы отдохнёте на острове, где снимался выпуск «Последнего героя», увидите доминиканскую глубинку и под руководством инструктора покорите каскад водопадов. Вас ждут райские острова, солёное озеро Энрикильо, тёплый океан и подъём на гору на фуникулёре. Экзотическая Доминикана стоит того, чтобы позволить ей вас очаровать.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Проживание. Двухместное, в отелях категории 3*.
Питание. Включены завтраки и обеды, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Встреча и отдых на пляжах
Ранним утром мы заберём вас из отеля в Пунта-Кане или Баваро, познакомимся и по живописной трассе отправимся в путешествие к полуострову Самана. Наша цель — дикое коралловое побережье пляжа Фронтон. Вы увидите эффектные чёрные скалы, прозрачную воду аквамаринового цвета, и, если повезёт — орлов, парящих над головой.
Насладившись снорклингом, поедем изучать пляж острова Кайо-Левантадо, или «Бакарди», как его называет местное население: здесь проходили съёмки проекта «Последний герой» и рекламы популярной марки рома.
После традиционного доминиканского обеда мы поедем в Пуерто-Плата — одну из северных провинций Доминиканской Республики. Здесь остановимся на ночлег в уютном экоотеле в горах.
Подъём на гору и водопады реки Дамахагуа
Позавтракав на террасе с видом на Атлантический океан, выезжаем к единственному на Карибах фуникулёру — он привезёт нас на гору Изабель-де-Торрес высотой 2600 метров. На вершине вы увидите статую Христа Спасителя, ботанический сад и полюбуетесь видом.
После отправимся в природный «аквапарк» — вас ждут 27 водопадов реки Дамахагуа! Облачившись в шлемы и защитную экипировку, с помощью опытного инструктора вы сможете покорить каскад водопадов, прыгая в глубокие лазурные бассейны и съезжая словно по водным горкам.
Получив заряд адреналина, подкрепимся блюдами национальной кухни в местном колоритном кафе и заселимся в небольшой уютный отель на берегу океана.
Райский остров и вечерний Санто-Доминго
С утра отправимся к крошечному островку Параисо — местная лагуна популярна среди любителей снорклинга. Вдоволь накупавшись, отправимся к берегу на лодке через густые мангровые леса.
После обеда поедем дальше, любуясь колоритной доминиканской глубинкой. Вы увидите сёла с похожими на разноцветные конфеты домиками и местных жителей — они продают у обочины спелые сочные манго, жарят ароматную кукурузу на костре и наливают самый вкусный кофе в Доминикане!
Далее вас ждёт вечерний Санто-Доминго. Вы познакомитесь с историей и культурой страны, прогуляетесь по красиво подсвеченной столице. Вы осмотрите колониальные постройки, дворец Диего Колумба, Кафедральный собор и Национальный пантеон. И конечно, насладитесь атмосферой города: по вечерам на центральных улицах играют музыканты, местные жители играют в домино на площади Колумба, веселится нарядная молодежь и оживлённо жестикулируют импозантные седовласые доминиканцы.
На этом программа заканчивается, и вас ждёт обратная дорога в Пунта-Кану — до новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 200
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Завтраки и обеды
- Напитки (ром, соки, вода)
- Экзотические фрукты в дороге
- Проживание
- Услуги гида
- Входные билеты на достопримечательности
- Аренда лодок
- Инструктор на водопадах
- Транспорт: седаны марок Hyundai либо KIA
- Билеты на фуникулёр
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Ужины
- Стоимость тура указана за человека при проведении тура для двоих. При проведении тура для группы из трёх человек стоимость составит 900 $ за человека, для группы из четырёх - 725 $ за человека
- Можно организовать тур в любые удобные для вас даты