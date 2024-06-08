Авторский тур
2 дня
Контрасты Доминиканы: индивидуальный тур к крокодилам с отдыхом на пляжах
Посетить аномальную зону и дикое песчаное побережье и отправиться на озеро хищников
Начало: г. Пунта-Кана, рано утром
$450 за человека
Авторский тур
2 дня
К игуанам, фламинго и в Бухту орлов: индивидуальный тур
Отдохнуть на пляжах Карибского моря, отправиться на лодке к острову и понаблюдать за птицами
Начало: г. Пунта-Кана, рано утром
$450 за человека
Авторский тур
3 дня
Север Доминиканы и провинция Самана. Индивидуальный тур
Насладиться снорклингом, прокатиться на фуникулёре и погулять по вечерней столице
Начало: Пунта-Кана, отель, 05:00
$1 200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «Можно с детьми»
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