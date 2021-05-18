Полезная информация о Санта-Крус-де-Бараоне
Что нужно знать о Санта-Крус-де-Бараоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Крус-де-Бараоне
20:1707
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇴 Доминикана
|Название города
|Санта-Крус-де-Бараона
|По-английски
|Santa Cruz de Barahona
|Столица региона
|Санта-Крус-де-Бараона является столицей региона
|Население города
|77 160 чел.
|Часовой пояс
|America/Santo_Domingo
|Средняя высота
|39 м. от уровня моря