Всё о Санта-Крус-де-Бараоне

Полезная информация о Санта-Крус-де-Бараоне

Что нужно знать о Санта-Крус-де-Бараоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Крус-де-Бараоне
20:1707
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇴 Доминикана
Название городаСанта-Крус-де-Бараона
По-английскиSanta Cruz de Barahona
Столица регионаСанта-Крус-де-Бараона является столицей региона
Население города77 160 чел.
Часовой поясAmerica/Santo_Domingo
Средняя высота39 м. от уровня моря

Где находится Санта-Крус-де-Бараона на карте