Полезная информация о Доминикане
Что нужно знать о Доминикане: 3 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 11 экскурсий
Флаг Доминиканы
|Название
|Доминикана
|Эмодзи флаг
|🇩🇴
|Полное название
|Доминиканская Республика
|По-английски
|Dominican Republic
|Столица
|Санто-Доминго
|Статья о стране
|Статья о Доминикане
|Города
|Список городов
|Фотографии
|45 фото
|Валюта
|Доминиканское Песо
|Площадь
|48 730 км²
|Население
|10 075 045 чел.
|Телефонный код
|+1 809
|Код ISO
|DO
|Основной домен
|.DO
|Соседние страны
|🇭🇹 Гаити
Подробная статья
Доминикана – отдых на краю Света: разбираемся, что там делать
Не посещайте Доминикану 🇩🇴 НИКОГДА! Пока не прочтете нашу статью о ней :) Рассказываем о крутых местах, лучших курортах, покажем всё на фото и картах! Подскажем, что покушать из доминиканской кухни, какие праздники посетить, в какой месяц лучше лететь и что ждать от погоды. Усаживайтесь и слушайте...
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