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Полезная информация о Доминикане

Что нужно знать о Доминикане: 3 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 11 экскурсий
Флаг Доминиканы
Флаг Доминиканы
НазваниеДоминикана
Эмодзи флаг🇩🇴
Полное названиеДоминиканская Республика
По-английскиDominican Republic
СтолицаСанто-Доминго
Статья о странеСтатья о Доминикане
ГородаСписок городов
Фотографии45 фото
ВалютаДоминиканское Песо
Площадь48 730 км²
Население10 075 045 чел.
Телефонный код+1 809
Код ISODO
Основной домен.DO
Соседние страны🇭🇹 Гаити

Подробная статья

Доминикана
Доминикана – отдых на краю Света: разбираемся, что там делать
Не посещайте Доминикану 🇩🇴 НИКОГДА! Пока не прочтете нашу статью о ней :) Рассказываем о крутых местах, лучших курортах, покажем всё на фото и картах! Подскажем, что покушать из доминиканской кухни, какие праздники посетить, в какой месяц лучше лететь и что ждать от погоды. Усаживайтесь и слушайте...

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В Санто-Доминго из Пунта-Каны
В Санто-Доминго из Пунта-Каны
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за чел.
Обзорная экскурсия по столице Доминиканы: пещера «Три глаза», маяк Колумба и колониальный квартал
Санто-Доминго
Визитные карточки Санто-Доминго
Визитные карточки Санто-Доминго
66
за чел.
Обзорная экскурсия по столице Доминиканы: пещера «Три глаза», маяк Колумба и колониальный квартал
Пунта-Кана
Must-see места Пунта-Каны
Must-see места Пунта-Каны
65
за чел.
Панорамные виды, дикие пляжи, пещерные гроты, курорт миллионеров и сногсшибательные коктейли
Пунта-Кана
Райский день на острове Саона
Райский день на острове Саона
5
3 отзыва
81
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Поддаться чарам белоснежного острова и прогуляться по колоритному городу художников
Пунта-Кана
Вес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китами
Вес счастья — 30 тонн: встреча с горбатыми китами
5
2 отзыва
88
за чел.
Выйти в океан и понаблюдать за добрыми гигантами на групповой экскурсии
Пунта-Кана
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Климат Доминиканы
Флаг Доминиканской Республики
Доминикана
Закат здесь так же является достопримечательностью, поэтому не забывайте каждый вечер выходить из номера отела
Коньонинг
Обязательно хотя бы на один день возьмите велосипед
Куда же на Карибах без сёрфинга
Доминиканский флаг на причале
45

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