Доминикана – отдых на краю Света: разбираемся, что там делать

Не посещайте Доминикану 🇩🇴 НИКОГДА! Пока не прочтете нашу статью о ней :) Рассказываем о крутых местах, лучших курортах, покажем всё на фото и картах! Подскажем, что покушать из доминиканской кухни, какие праздники посетить, в какой месяц лучше лететь и что ждать от погоды. Усаживайтесь и слушайте...