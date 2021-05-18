Полезная информация о Сантьяго-де-лос-Кабальеросе
Что нужно знать о Сантьяго-де-лос-Кабальеросе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сантьяго-де-лос-Кабальеросе
20:1713
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇴 Доминикана
|Название города
|Сантьяго-де-лос-Кабальерос
|По-английски
|Santiago de los Caballeros
|Столица региона
|Сантьяго-де-лос-Кабальерос является столицей региона
|Население города
|1 200 000 чел.
|Часовой пояс
|America/Santo_Domingo
|Средняя высота
|199 м. от уровня моря