Всё о Сантьяго-де-лос-Кабальеросе

Полезная информация о Сантьяго-де-лос-Кабальеросе

Что нужно знать о Сантьяго-де-лос-Кабальеросе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сантьяго-де-лос-Кабальеросе
20:1713
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇴 Доминикана
Название городаСантьяго-де-лос-Кабальерос
По-английскиSantiago de los Caballeros
Столица регионаСантьяго-де-лос-Кабальерос является столицей региона
Население города1 200 000 чел.
Часовой поясAmerica/Santo_Domingo
Средняя высота199 м. от уровня моря

Где находится Сантьяго-де-лос-Кабальерос на карте