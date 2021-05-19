Всё о Мэндэфэре

Полезная информация о Мэндэфэре

Что нужно знать о Мэндэфэре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мэндэфэре
03:2226
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇷 Эритрея
Название городаМэндэфэра
По-английскиMendefera
Столица регионаМэндэфэра является столицей региона
Население города17 781 чел.
Часовой поясAfrica/Asmara
Средняя высота1 977 м. от уровня моря

Где находится Мэндэфэра на карте