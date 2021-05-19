Полезная информация о Мэндэфэре
Что нужно знать о Мэндэфэре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мэндэфэре
03:2226
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇷 Эритрея
|Название города
|Мэндэфэра
|По-английски
|Mendefera
|Столица региона
|Мэндэфэра является столицей региона
|Население города
|17 781 чел.
|Часовой пояс
|Africa/Asmara
|Средняя высота
|1 977 м. от уровня моря