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Полезная информация об Эритрее

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Флаг Эритреи
Флаг Эритреи
НазваниеЭритрея
По-английскиEritrea
СтолицаАсмэра
ГородаСписок городов
Валютаern
Площадь121 320 км²
Население5 352 000 чел.
Телефонный код+291
Код ISOER
Основной домен.ER
Соседние страны🇩🇯 Джибути🇸🇩 Судан🇪🇹 Эфиопия

Где находится Эритрея на карте

Эритрея фото страны
Эритрея

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