Полезная информация об Эритрее
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Флаг Эритреи
|Название
|Эритрея
|По-английски
|Eritrea
|Столица
|Асмэра
|Города
|Список городов
|Валюта
|ern
|Площадь
|121 320 км²
|Население
|5 352 000 чел.
|Телефонный код
|+291
|Код ISO
|ER
|Основной домен
|.ER
|Соседние страны
|🇩🇯 Джибути🇸🇩 Судан🇪🇹 Эфиопия
Где находится Эритрея на карте
Эритрея