Надежда проводит ещё 5 экскурсий

Если Вы ещё не растеряли в суете жизненных хлопот свой романтизм, то у Вас есть прекрасная возможность для ужина при свечах на фоне заходящего в глубины океана раскалённого солнца с бокалом прекрасного вина под звуки манящей музыки. На острове 🏝️ Боракай можно провести незабываемый медовый месяц или не менее романтично встреть юбилей свадьбы или даже сделать предложение своей будущей супруге, и, поверьте, ни одна дама не откажется от такого незабываемого предложения. Наша компания организует всё это по самому высшему разряду и время, проведённое на Филиппинах, станет лучшим моментом Вашей жизни и не раз согреет душу приятными воспоминаниями!

Широта спектра SPA-процедур на Боракае

Наполнить душу и тело энергией и сбросить непосильный груз накопившегося стресса поможет Poseidon's Hilot Massage, который также сбалансирует энергетический баланс в организме и поможет в дальнейшем отдыхе на Филиппинах в частности и на жизненном пути в целом.

Lavish Couple's Package – это 4 часа самых качественных Спа-процедур, а также яркая прогулка 👣 на белоснежной яхте 🛥️ на фоне заката и романтический вечер при свечах на берегу. Кроме этого Вас ожидает приятный подарок от организаторов тура, в который входит лучшая косметика для SPA.

Японские традиции SPA Yasuragi Japanese Package

Перед косметическими процедурами на основе японских традиций СПА Вам предложат погреться в сауне, после чего окунуться в огромное джакузи, что расширит поры кожи и после процедур кожный покров станет нежным, как у младенца. Кроме этого в комплекс входит традиционный японский массаж, после которого захочется покорить все ранее непокорённые вершины в личной жизни и на профессиональном поприще. Завершается Yasuragi Japanese Package бокалом изумительного по вкусу белого вина, которое недаром называют напитком богов, а боги не допускают ошибок.

SPA с рыбками: