Надежда проводит ещё 5 экскурсий

Если Вы ещё не растеряли в суете жизненных хлопот свой романтизм, то у Вас есть прекрасная возможность для ужина при свечах на фоне заходящего в глубины океана раскалённого солнца с бокалом прекрасного вина под звуки манящей музыки. На острове 🏝️ Боракай можно провести незабываемый медовый месяц или не менее романтично встреть юбилей свадьбы или даже сделать предложение своей будущей супруге, и, поверьте, ни одна дама не откажется от такого незабываемого предложения. Наша компания организует всё это по самому высшему разряду и время, проведённое на Филиппинах, станет лучшим моментом Вашей жизни и не раз согреет душу приятными воспоминаниями!
Широта спектра SPA-процедур на Боракае
Наполнить душу и тело энергией и сбросить непосильный груз накопившегося стресса поможет Poseidon's Hilot Massage, который также сбалансирует энергетический баланс в организме и поможет в дальнейшем отдыхе на Филиппинах в частности и на жизненном пути в целом.
Lavish Couple's Package – это 4 часа самых качественных Спа-процедур, а также яркая прогулка 👣 на белоснежной яхте 🛥️ на фоне заката и романтический вечер при свечах на берегу. Кроме этого Вас ожидает приятный подарок от организаторов тура, в который входит лучшая косметика для SPA.
Японские традиции SPA Yasuragi Japanese Package
Перед косметическими процедурами на основе японских традиций СПА Вам предложат погреться в сауне, после чего окунуться в огромное джакузи, что расширит поры кожи и после процедур кожный покров станет нежным, как у младенца. Кроме этого в комплекс входит традиционный японский массаж, после которого захочется покорить все ранее непокорённые вершины в личной жизни и на профессиональном поприще. Завершается Yasuragi Japanese Package бокалом изумительного по вкусу белого вина, которое недаром называют напитком богов, а боги не допускают ошибок.
SPA с рыбками:
- Эта процедура под названием Fish Spa Packages популярна не только в Америке, но и в Азии, ведь с помощью рыбок кожа очищается от омертвевших слоёв и приобретает нежность и бархатистость. Здоровые клетки при этом никак не повреждаются и всё участники процедуры (и рыбки тоже) остаются довольны и в полном здравии.
- Антистрессовая Spa-процедура Tirtas Romantic Villa Massage поможет сбалансировать внутренний психологический фон, что нормализует нервную систему и подарит Вам восточное спокойствие даже в непростых ситуациях. Проводится процедура на вилле, построенной в балийском стиле и расположенной в райском уголке гостеприимного острова Боракай.
- Почувствовать себя в настоящем раю можно, заказав филиппинский Массаж Горячими Камнями, с помощью которого с уставшего тела сбрасывается груз усталости, приходит в норму психологический фон туриста и он опять готов к новым свершениям. Специально подобранные для этой восстанавливающей процедуры камни лавы разогреваются до необходимой температуры и раскладываются мастером массажа на тело с учётом активных точек организма, отвечающих за работу тех или иных внутренних органов человека.