Индивидуальная
до 15 чел.
Ожерелье Боракая: круиз вокруг острова
Прокатиться на лодке, заехать на дикие пляжи и насладиться красотой
Начало: У вашего отеля на о. Боракай (ст. 1, 2 или 3)
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $244 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
Этническая деревня Мотаг: на остров Панай - с Боракая
Увидеть другую сторону Филиппин - искреннюю, простую и удивительно тёплую
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
10 авг в 08:00
от $250 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Боракаю
Самые популярные экскурсии в Боракае
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Боракаю в августе 2026
Сейчас в Боракае можно забронировать 2 экскурсии от 244 до 250. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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