Найдено 2 экскурсии в Боракае на русском языке, цены от $244. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На лодке Круизы 6 часов 4 отзыва Индивидуальная до 15 чел. Ожерелье Боракая: круиз вокруг острова Прокатиться на лодке, заехать на дикие пляжи и насладиться красотой Начало: У вашего отеля на о. Боракай (ст. 1, 2 или 3) от $244 за всё до 15 чел. На машине 5 часов Индивидуальная Этническая деревня Мотаг: на остров Панай - с Боракая Увидеть другую сторону Филиппин - искреннюю, простую и удивительно тёплую Начало: У вашего отеля от $250 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Боракаю Самые популярные экскурсии в Боракае Ожерелье Боракая: круиз вокруг острова; Этническая деревня Мотаг: на остров Панай - с Боракая. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Боракаю в августе 2026 Сейчас в Боракае можно забронировать 2 экскурсии от 244 до 250. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Запланируйте незабываемый отдых с экскурсиями на Боракае. Наш широкий выбор экскурсий с острова Боракай обеспечит вам незабываемые впечатления и максимальное удовольствие от отдыха. Изучите возможности, прочитайте отзывы других путешественников и забронируйте своё приключение ещё сегодня!