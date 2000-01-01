Все экскурсии в Боракае

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Боракае – доступно 11 экскурсий на 2021 год, цены от $28. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Боракае почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии на Филиппинах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Поездка на остров Таблас
12ч
$90
за 1 чел.
Поездка на остров Таблас
Романтический тур (SPA и другое)
Индивидуальный тур
$169
за 1 чел.
Романтический тур (SPA и другое)
Дайвинг на Боракае
$85
за 1 чел.
Дайвинг на Боракае
Гольф на Боракае
Индивидуальная экскурсия
$122
за 1 чел.
Гольф на Боракае
Прогулка по дну моря в шлеме (Underwater in Helmet)
$32
за 1 чел.
Прогулка по дну моря в шлеме (Underwater in Helmet)
Ознакомительный тур по Боракаю на багги или квардроциклах
Индивидуальный тур
$90
за 1 чел.
Ознакомительный тур по Боракаю на багги или квардроциклах
Конные поездки
30м
$28
за 1 чел.
Конные поездки
Тур для любящих уединение (на остров Hinugtan)
12ч
$186
за 1 чел.
Тур для любящих уединение (на остров Hinugtan)
Тур по острову на Segway
Индивидуальный тур
$130
за 1 чел.
Тур по острову на Segway
Полет на вертолете вдоль пляжа
Индивидуальная экскурсия
$135
за 1 чел.
Полет на вертолете вдоль пляжа
Поездка на Панай
12ч
$96
за 1 чел.
Поездка на Панай
Вы отправитесь в путешествие на самый крупный остров вблизи Боракая - Панай, где вы сможете познакомится...
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