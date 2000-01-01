Все экскурсии в Боракае
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Боракае – доступно 11 экскурсий на 2021 год, цены от $28. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Боракае почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии на Филиппинах на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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12ч
$90
за 1 чел.
Индивидуальный тур
3ч
$169
за 1 чел.
3ч
$85
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
$122
за 1 чел.
3ч
$32
за 1 чел.
Индивидуальный тур
4ч
$90
за 1 чел.
30м
$28
за 1 чел.
12ч
$186
за 1 чел.
Индивидуальный тур
2ч
$130
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
1ч
$135
за 1 чел.
12ч
$96
за 1 чел.
Поездка на Панай
Вы отправитесь в путешествие на самый крупный остров вблизи Боракая - Панай, где вы сможете познакомится...