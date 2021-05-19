Полезная информация о Ювяскюле
Что нужно знать о Ювяскюле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ювяскюле
03:2339
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇮 Финляндия
|Название города
|Ювяскюля
|По-английски
|Jyvaeskylae
|Столица региона
|Ювяскюля является столицей региона
|Население города
|85 026 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Helsinki
|Средняя высота
|109 м. от уровня моря