Всё о Ювяскюле

Полезная информация о Ювяскюле

Что нужно знать о Ювяскюле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ювяскюле
03:2339
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇮 Финляндия
Название городаЮвяскюля
По-английскиJyvaeskylae
Столица регионаЮвяскюля является столицей региона
Население города85 026 чел.
Часовой поясEurope/Helsinki
Средняя высота109 м. от уровня моря

Где находится Ювяскюля на карте