Всё о Финляндии

Полезная информация о Финляндии

Что нужно знать о Финляндии: расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же 56 экскурсий
Флаг Финляндии
Флаг Финляндии
НазваниеФинляндия
Эмодзи флаг🇫🇮
Полное названиеФинляндская Республика
По-английскиFinland
СтолицаХельсинки
Статья о странеСтатья о Финляндии
ГородаСписок городов
Фотографии32 фото
ВалютаЕвро
Площадь337 030 км²
Население5 487 308 чел.
Телефонный код+358
Код ISOFI
Основной домен.FI
Соседние страны🇳🇴 Норвегия🇷🇺 Россия🇸🇪 Швеция

Подробная статья

Финляндия
Финляндия – о стране с интересом, о финах с любовью
Чем так манит Финляндия? Ух... едой, красивыми местами и пейзажами, людьми, финскими праздниками, баней, хоккеем, идеальными городами, курортами и отелями. Собирайтесь на отдых в Финляндию, а мы предварительно расскажем к чему готовиться и что обязательно нужно будет сделать и посмотреть в этой не совсем скандинавской стране

Где находится Финляндия на карте

Календарь низких цен на туры в Финляндию

Популярные экскурсии в Финляндии

Променад по Хельсинки для путешествующих в одиночку.
Променад по Хельсинки для путешествующих в одиночку.
5
7 отзывов
20
за чел.
За два часа вы сможете узнать и познакомиться с основными достопримечательностями города и с малоизв...
Хельсинки
Турку — первое знакомство
Турку — первое знакомство
5
4 отзыва
117
за чел.
Узнать историю города и посетить средневековый замок на обзорной экскурсии
Турку
Хельсинки для всех
Хельсинки для всех
5
45 отзывов
100
за чел.
Увидеть город с интересной вам стороны и убедиться в его многогранности
Хельсинки
Вечерний Хельсинки. Прогулка по городу
Вечерний Хельсинки. Прогулка по городу
5
1 отзыв
65
за чел.
Хельсинки – самый запоминающийся и урбанистичный город Финляндии. Столица занимает 5 место в рейтинг...
Хельсинки
Из Хельсинки в Турку — поездка в средневековый город
Из Хельсинки в Турку — поездка в средневековый город
351
за чел.
Побывать в старейшем городе Финляндии и погрузиться в его историю на автомобильной прогулке
Турку
Экскурсии в городах Финляндии

Горящие предложения по путёвкам

Фотографии

Где находится Финляндия на карте
Стоит ли ехать в Финляндию?
Ликер "Лапполания"
Фигурки медведей
Украшения фирмы " Калевала"
Автобусы компании ExpressBus
Национальная авиакомпания Финляндии – Finnair (Финнэйр)
Паром SILIA LINE из Санкт-Петербурга в Хельсинки
32

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Финляндию

Расписание авиа-рейсов