Полезная информация о Финляндии
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Флаг Финляндии
|Название
|Финляндия
|Эмодзи флаг
|🇫🇮
|Полное название
|Финляндская Республика
|По-английски
|Finland
|Столица
|Хельсинки
|Статья о стране
|Статья о Финляндии
|Города
|Список городов
|Фотографии
|32 фото
|Валюта
|Евро
|Площадь
|337 030 км²
|Население
|5 487 308 чел.
|Телефонный код
|+358
|Код ISO
|FI
|Основной домен
|.FI
|Соседние страны
|🇳🇴 Норвегия🇷🇺 Россия🇸🇪 Швеция
Подробная статья
Финляндия – о стране с интересом, о финах с любовью
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