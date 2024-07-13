Константин — Организатор в Берлине

Провёл экскурсии для 281 туриста

читать дальше специалисты, посвятившие компании 11-15 лет, для которых туризм — это не только любимая работа, это призвание. Мы обладаем огромным опытом в организации самых разных путешествий от студенческих поездок и походов в горы до частных визитов первых лиц государства и членов королевской семьи.

Меня зовут Константин. Наша компания начала работать в 1992 году и за это время стала важным игроком туристического рынка с признанным авторитетом. В наших офисах в Москве и Санкт-Петербурге работают