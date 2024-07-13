На главный матч Евро 2024: тур на финал чемпионата по футболу

Почувствовать атмосферу грандиозного спортивного события и с трибун увидеть, кто станет победителем
Отправляемся в захватывающее приключение — на финальный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года! Вы ощутите непередаваемую атмосферу масштабного спортивного праздника, который пройдёт в Берлине, зарядитесь позитивными эмоциями в окружении других болельщиков из разных стран и переживёте волнительный момент: с трибун фан-зоны увидите, чья национальная сборная станет победителем этого грандиозного события.
На главный матч Евро 2024: тур на финал чемпионата по футболу
На главный матч Евро 2024: тур на финал чемпионата по футболу
На главный матч Евро 2024: тур на финал чемпионата по футболу
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Двухместное размещение в отеле Scandic Hotel Potsdamer Platz 4* или H+ Hotel Berlin Mitte 4*, одноместное — за доплату. *Фото отелей взяты с сайта Booking.com.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отеле, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Шенген. Рекомендуем получать через консульство Испании или Италии.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Берлин

Встретим вас в аэропорту Берлина и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.

Прибытие в БерлинПрибытие в БерлинПрибытие в БерлинПрибытие в Берлин
2 день

Финальный матч Евро 2024

После завтрака — свободное время. В 17:30 отправимся на Олимпийский стадион. В финальном матче определится победитель чемпионата Европы по футболу 2024 года. Обратный трансфер в отель — в полночь.

Финальный матч Евро 2024Финальный матч Евро 2024Финальный матч Евро 2024Финальный матч Евро 2024
3 день

Возвращение домой

Утром после завтрака — освобождение номеров. Доставим вас в аэропорт и попрощаемся.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€3 670
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта Берлина и обратно
  • Трансфер на матч и обратно на автобусе туристического класса Man, Setra, Neoplan
  • Проживание
  • Завтраки
  • Билет на матч в фан-зону (3 категория)
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Берлин и обратно
  • Обеды и ужины
  • Виза - 445 €
  • Доплата за одноместное размещение - 2325 €
  • Возможна организация аналогичного тура на любой матч чемпионата Европы по футболу, независимо от города проведения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Берлина, с 08:00
Завершение: Аэропорт Берлина, до 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Берлина

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетние
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