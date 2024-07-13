Отправляемся в захватывающее приключение — на финальный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года! Вы ощутите непередаваемую атмосферу масштабного спортивного праздника, который пройдёт в Берлине, зарядитесь позитивными эмоциями в окружении других болельщиков из разных стран и переживёте волнительный момент: с трибун фан-зоны увидите, чья национальная сборная станет победителем этого грандиозного события.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Двухместное размещение в отеле Scandic Hotel Potsdamer Platz 4* или H+ Hotel Berlin Mitte 4*, одноместное — за доплату. *Фото отелей взяты с сайта Booking.com.
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отеле, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Шенген. Рекомендуем получать через консульство Испании или Италии.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в Берлин
Встретим вас в аэропорту Берлина и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.
2 день
Финальный матч Евро 2024
После завтрака — свободное время. В 17:30 отправимся на Олимпийский стадион. В финальном матче определится победитель чемпионата Европы по футболу 2024 года. Обратный трансфер в отель — в полночь.
3 день
Возвращение домой
Утром после завтрака — освобождение номеров. Доставим вас в аэропорт и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€3 670
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта Берлина и обратно
- Трансфер на матч и обратно на автобусе туристического класса Man, Setra, Neoplan
- Проживание
- Завтраки
- Билет на матч в фан-зону (3 категория)
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Билеты в Берлин и обратно
- Обеды и ужины
- Виза - 445 €
- Доплата за одноместное размещение - 2325 €
- Возможна организация аналогичного тура на любой матч чемпионата Европы по футболу, независимо от города проведения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Берлина, с 08:00
Завершение: Аэропорт Берлина, до 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Берлине
Провёл экскурсии для 281 туриста
Меня зовут Константин. Наша компания начала работать в 1992 году и за это время стала важным игроком туристического рынка с признанным авторитетом. В наших офисах в Москве и Санкт-Петербурге работаютЗадать вопрос