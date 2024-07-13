Что посмотреть в Берлине на экскурсиях?
В Берлине непременно стоит исследовать остатки Берлинской стены, великолепный купол Рейхстага (здания парламента) или мирную зелень Тиргартена. Вы также можете совершить пешеходную или велосипедную экскурсию и полюбоваться огромными историческими, архитектурными и природными достопримечательностями. Если вам нравятся объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, не пропустите Музейный остров
Местные экскурсоводы
Сегодня Берлин считается одним из самых захватывающих городов мира. Чтобы облегчить своё путешествие, вы можете заказать различные экскурсии по главным достопримечательностям столицы в составе группы или индивидуальные. Вам только останется выбраться подходящую именно вам