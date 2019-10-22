Frankfurt Card: откройте для себя Франкфурт по лучшей цене

Осмотрите Франкфурт с картой Frankfurt Card! Воспользуйтесь бесплатным общественным транспортом

4.4
233 отзыва
В группе
до 100 чел.
Осмотрите Франкфурт с картой Frankfurt Card! Воспользуйтесь бесплатным общественным транспортом и скидками на музеи, экскурсии по городу, рестораны и другие места.

Choose either an individual card (1 person) or a group card (3-5 persons), for 1 or 2 days.
Frankfurt Card: откройте для себя Франкфурт по лучшей цене
Frankfurt Card: откройте для себя Франкфурт по лучшей цене
Frankfurt Card: откройте для себя Франкфурт по лучшей цене
Frankfurt Card: откройте для себя Франкфурт по лучшей цене
Frankfurt Card: откройте для себя Франкфурт по лучшей цене
Frankfurt Card: откройте для себя Франкфурт по лучшей цене
Frankfurt Card: откройте для себя Франкфурт по лучшей цене
Frankfurt Card: откройте для себя Франкфурт по лучшей цене

Что вы увидите 🤩

  • Майнтауэр
  • Франкфуртский зоопарк
  • Аэропорт Франкфурт-на-Майне
  • Старая опера, Франкфурт
  • Пальменгартен
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите достопримечательности Франкфурта с бесплатным проездом на общественном транспорте, включая путешествие из города до аэропорта Франкфурта
  2. Воспользуйтесь скидками на экскурсии, шопинг, музеи, рестораны и многое другое
  3. Choose between 1 or 2 day cards for 1 person or groups of 3 to 5 people
Культурные и художественные музеи: скидка 50%Археологический музей
Музей Библии
Образовательный центр Анны Франк
Музей Франкфуртского собора Dommuseum
Музей карикатуры и комического искусства
Музей немецкой архитектуры
Немецкий киномузей
Музей согласия во Франкфурте
Научный музей ExperiMINTA ScienceCenter FrankfurtRheinMain
Музей фотографии Fotografie Forum
Дом Гёте и музей Гёте
Исторический художественный музей
Музей фарформа Höchst, Kronberger Haus
Музей икон
Еврейский музей
Музей Junges
Музей современного искусства (MuMoK)
Музей прикладного искусства
Музей связи и коммуникаций
Музей Гирша
Музей Judengasse
Зенкенбергский музей
Музей Штрувельпетер в доме Генриха Гофмана
Музей мировых культур
Скидка — скидка пердоставляется на месте (возможна скидка до 2€)
Музей скульптуры Либигхаус
Галерея Ширн Кунстхалле
Штеделевский художественный институт

Театры:

    Старая опера (скидка только на собственных постановки) — 15%
    Франкфуртская опера (за исключением премьер) — 15%
    Музыкальный театр Папагено в саду Пальменгартен (скидка на вечернее представление, за исключением специальных мероприятий и Нового года) — 20%
    Франкфуртский драматический театр — 15%
    Английский театр — 25%

    Экскурсии:

      Ежедневный пеший тур Tourismus Congress GmbH Frankfurt am Main — 20%
      Тур по аэропорту Starter Tour (для гостей, оплативших тур по полному тарифу) — 20%
      Автобусный тур Blue Bus (ETS GmbH Co KG) — City Tour Frankfurt — 20%
      Автобусный тур Red Bus (Frankfurt Sightseeing GmbH) — Skyline Tour — 20%
      Круизы Frankfurter Personenschifffahrt Primus Linie (Skyline Tour) — 20%
      Круизы Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt GmbH (Panoramafahrten) — 20%
      Тур на сегвеях (скидка на трехчасовой тур) — 20%

      Шопинг:

        Apfelweinkontor — 10%
        Hessen Shop (кроме книг) — 10%
        KULTUROTHEK Frankfurtladen (кроме книг) — 10%
        Туристический центр Römer и туристический центр на Центральном вокзале (некоторые сувениры) — 20%
        Wertheim Village / торговый центр Bicester Village — 10%
        Скидка на определенные бренды в туристическом центре в Wertheim Village — 50%
        Скидка на автобус Shopping Express между Центральным вокзалом Франкфурта и Wertheim Village при предъявлении карты водителю
        Торговый центр MyZeil: скидка 10% на все продукты
        Concept Store Беринг
        BioTechUSA (кроме распродаж)
        Магазин Elbenwald (кроме книг и медиа)
        Herbacin cosmetic GmbH (приветственный подарок)
        Olivia Burton Teahouse Ronnefeldt

        Достопримечательности:

          Майнтауэр — 20%
          Пальменгартен — 50%
          Brentanobad — 20%

          Titus Thermen — 20%

          Eco Kart Frankfurt / закрытый картинг (скидка на гоночную лицензию) — 100%
          Мини-гольф Schwarzlichthelden: снижение обычной входной цены (два по цене одного), действует ежедневно до 18:00 — 50%

          Гастрономия:

            Кафе Häagen-Dasz (на всё мороженое) — 20%
            Кафе Häagen-Dazs во Франкфурте: Große Bockenheimer Strasse 46. Mannheimer Strasse 2-4 (Центральный вокзал), Liebfrauenberg 39
            Торговый центр MyZeil: 10%
            El Rayyan — ливанская кухня
            Pommes Freunde (кроме напитков)
            С fruitbar (коктейли и молочные коктейли)

            Ответы на вопросы

            Что входит
            • Бесплатный и неограниченный проезд в зоне 50 (Франкфурт-на-Майне) и зоне 5090 (международный аэропорт Франкфурта)
            • Многочисленные предложения и услуги, предоставляемые различными компаниями-партнерами Frankfurt Tourist and Congress Board (TCF)
            Что не входит
            • Дополнительный сбор за билет первого класса
            Когда и сколько длится
            Когда: По выбранному вами времени
            Экскурсия длится около 2 дней
            Кто ещё будет вместе со мной?
            Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
            Важная информация
            • 1-дневный вариант карты действителен до конца рабочего дня на дату, указанную в билете, а 2-дневная карта действительна в день регистрации и на следующий день до конца рабочего дня. Применяются условия проезда и действующие цены на билеты транспортной ассоциации Рейн-Майн (RMV)
            Требования к участникам
            • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
            • Вы должны заполнить анкету путешественника
            • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
            • В помещении необходимо носить защитную маску
            • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
            Нужно оплачивать всё сразу?
            В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

            Вы сами выбираете дату и время

            А
            22 окт 2019
            Все было замечательно: скидки в отдельных местах, никаких проблем с транспортом - все как заявлено; Мне пришлось потратить некоторое время, чтобы найти пункт обмена ваучеров в Hauptbahnhof (главный железнодорожный вокзал), хотя персонал там был полезен, поэтому не стоит беспокоиться, так как карта очень рекомендуется, обязательно воспользуюсь этой опцией в моей следующей поездке
            L
            23 июля 2018
            Я распечатал ваучер и выкупил его для Франкфуртской карты, центра туристической информации на Центральном вокзале (Hauptbahnhof), очень близко к главному входу, как только я прибыл на Центральный вокзал на поезде. Таким образом, я мог бы сразу использовать карту для городского транспорта, что бесплатно, если у вас есть эта карта. Вы в основном получаете свои деньги после 3 поездок на автобусе / автобусе, не говоря уже о скидках на большинство туристических достопримечательностей города. Я рекомендую эту карту, если вы хотите исследовать город на общественном транспорте и / или посетить более 2 музеев. Когда я купил эту карту онлайн, в транзакции произошел сбой, который стоил мне больше денег, чем я должен был заплатить. Поскольку это произошло менее чем за 24 часа до вступления карты в силу, было слишком поздно отменять транзакцию. Я написал по электронной почте в службу поддержки. Проблема была решена через 2-3 дня, и я получил возмещение.
            R
            28 авг 2016
            Увидел франкфуртскую карту онлайн и купил ее. Мне понравилась гибкость, позволяющая заходить / выходить из метро так часто, как я хотел, находясь в городе. Всего два недостатка: 1) Я мог бы купить ее в аэропорту, но поскольку у меня был ваучер, мне пришлось обменять ваучер в городе (требовалось, чтобы я заплатил дополнительный проезд в метро), 2) Было бы неплохо, если бы карта действовала. на 24 часа, а не только на определенную дату.
            Ещё 230 отзывов

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