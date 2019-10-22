Культурные и художественные музеи: скидка 50%Археологический музей
Музей Библии
Образовательный центр Анны Франк
Музей Франкфуртского собора Dommuseum
Музей карикатуры и комического искусства
Музей немецкой архитектуры
Немецкий киномузей
Музей согласия во Франкфурте
Научный музей ExperiMINTA ScienceCenter FrankfurtRheinMain
Музей фотографии Fotografie Forum
Дом Гёте и музей Гёте
Исторический художественный музей
Музей фарформа Höchst, Kronberger Haus
Музей икон
Еврейский музей
Музей Junges
Музей современного искусства (MuMoK)
Музей прикладного искусства
Музей связи и коммуникаций
Музей Гирша
Музей Judengasse
Зенкенбергский музей
Музей Штрувельпетер в доме Генриха Гофмана
Музей мировых культур
Скидка — скидка пердоставляется на месте (возможна скидка до 2€)
Музей скульптуры Либигхаус
Галерея Ширн Кунстхалле
Штеделевский художественный институт
Театры:
Старая опера (скидка только на собственных постановки) — 15%
Франкфуртская опера (за исключением премьер) — 15%
Музыкальный театр Папагено в саду Пальменгартен (скидка на вечернее представление, за исключением специальных мероприятий и Нового года) — 20%
Франкфуртский драматический театр — 15%
Английский театр — 25%
Экскурсии:
Ежедневный пеший тур Tourismus Congress GmbH Frankfurt am Main — 20%
Тур по аэропорту Starter Tour (для гостей, оплативших тур по полному тарифу) — 20%
Автобусный тур Blue Bus (ETS GmbH Co KG) — City Tour Frankfurt — 20%
Автобусный тур Red Bus (Frankfurt Sightseeing GmbH) — Skyline Tour — 20%
Круизы Frankfurter Personenschifffahrt Primus Linie (Skyline Tour) — 20%
Круизы Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt GmbH (Panoramafahrten) — 20%
Тур на сегвеях (скидка на трехчасовой тур) — 20%
Шопинг:
Apfelweinkontor — 10%
Hessen Shop (кроме книг) — 10%
KULTUROTHEK Frankfurtladen (кроме книг) — 10%
Туристический центр Römer и туристический центр на Центральном вокзале (некоторые сувениры) — 20%
Wertheim Village / торговый центр Bicester Village — 10%
Скидка на определенные бренды в туристическом центре в Wertheim Village — 50%
Скидка на автобус Shopping Express между Центральным вокзалом Франкфурта и Wertheim Village при предъявлении карты водителю
Торговый центр MyZeil: скидка 10% на все продукты
Concept Store Беринг
BioTechUSA (кроме распродаж)
Магазин Elbenwald (кроме книг и медиа)
Herbacin cosmetic GmbH (приветственный подарок)
Olivia Burton Teahouse Ronnefeldt
Достопримечательности:
Майнтауэр — 20%
Пальменгартен — 50%
Brentanobad — 20%
Titus Thermen — 20%
Eco Kart Frankfurt / закрытый картинг (скидка на гоночную лицензию) — 100%
Мини-гольф Schwarzlichthelden: снижение обычной входной цены (два по цене одного), действует ежедневно до 18:00 — 50%
Гастрономия:
Кафе Häagen-Dasz (на всё мороженое) — 20%
Кафе Häagen-Dazs во Франкфурте: Große Bockenheimer Strasse 46. Mannheimer Strasse 2-4 (Центральный вокзал), Liebfrauenberg 39
Торговый центр MyZeil: 10%
El Rayyan — ливанская кухня
Pommes Freunde (кроме напитков)
С fruitbar (коктейли и молочные коктейли)