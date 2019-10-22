Я распечатал ваучер и выкупил его для Франкфуртской карты, центра туристической информации на Центральном вокзале (Hauptbahnhof), очень близко к главному входу, как только я прибыл на Центральный вокзал на поезде. Таким образом, я мог бы сразу использовать карту для городского транспорта, что бесплатно, если у вас есть эта карта. Вы в основном получаете свои деньги после 3 поездок на автобусе / автобусе, не говоря уже о скидках на большинство туристических достопримечательностей города. Я рекомендую эту карту, если вы хотите исследовать город на общественном транспорте и / или посетить более 2 музеев. Когда я купил эту карту онлайн, в транзакции произошел сбой, который стоил мне больше денег, чем я должен был заплатить. Поскольку это произошло менее чем за 24 часа до вступления карты в силу, было слишком поздно отменять транзакцию. Я написал по электронной почте в службу поддержки. Проблема была решена через 2-3 дня, и я получил возмещение.