4 отзыва оставили туристы

Франкфурт — город 🏙️ небоскребов и старинных церквей, финансовая столица ⭐️ Европы, входит в десятку «АЛЬФА-городов» мира. Здесь же расположен третий по величине в Европе аэропорт. Но у Франкфурта есть и другая сторона. В самом сердце многообразного города нет спешки и суеты, здесь царят тишина и культура. Не многие города могут похвастаться таким количеством музеев, как Франкфурт. Знаменитая музейная набережная с 19 музеями предлагает развлечения на любой вкус: от изделий народных ремесленников до шедевров живописи, от истории 📖 кино 🎥 до античной пластики. Франкфурт — город, в котором ковалась немецкая история. 1152 году Фридрих Барбаросса, император Священной Германской Империи, восхищался значимостью Франкфурта. А Карл IV, германский император, в своей «Золотой Булле» закрепил за городом имперское право. На экскурсии 🧭 вы узнаете, какие события развивались и пeротекали на его улицах и площадях города,. Вспомним мы о и том, как Франкфурт на Майне был связан с русской и еврейской культурами. Здесь жили и творили В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, М. И. Глинка, П. И. Чайковский. Это город, где жили банкиры Ротшильды и философ Шопенгауэр, психоаналитик Эрих Фромм здесь работали первопечатник Иоганес Гутенберг и художник М. З. Шагал. Здесь родился и стал знаменитым Гёте.

Посещение самой старой в городе пивоварни с пробой пива и обедом (только для групп от 8 человек)