4 отзыва оставили туристы

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Франкфурт — история и современность

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4 отзыва
Вероника Л.
Вероника Л. – Гид из Франкфурта
Франкфурт — история и современность
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Франкфурт — история и современность
Франкфурт — история и современность
Франкфурт — город 🏙️ небоскребов и старинных церквей, финансовая столица ⭐️ Европы, входит в десятку «АЛЬФА-городов» мира. Здесь же расположен третий по величине в Европе аэропорт. Но у Франкфурта есть и другая сторона. В самом сердце многообразного города нет спешки и суеты, здесь царят тишина и культура. Не многие города могут похвастаться таким количеством музеев, как Франкфурт. Знаменитая музейная набережная с 19 музеями предлагает развлечения на любой вкус: от изделий народных ремесленников до шедевров живописи, от истории 📖 кино 🎥 до античной пластики. Франкфурт — город, в котором ковалась немецкая история. 1152 году Фридрих Барбаросса, император Священной Германской Империи, восхищался значимостью Франкфурта. А Карл IV, германский император, в своей «Золотой Булле» закрепил за городом имперское право. На экскурсии 🧭 вы узнаете, какие события развивались и пeротекали на его улицах и площадях города,. Вспомним мы о и том, как Франкфурт на Майне был связан с русской и еврейской культурами. Здесь жили и творили В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, М. И. Глинка, П. И. Чайковский. Это город, где жили банкиры Ротшильды и философ Шопенгауэр, психоаналитик Эрих Фромм здесь работали первопечатник Иоганес Гутенберг и художник М. З. Шагал. Здесь родился и стал знаменитым Гёте.
Посещение самой старой в городе пивоварни с пробой пива и обедом (только для групп от 8 человек)
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Франкфурт — история и современность
Франкфурт — история и современность

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вероника Л.
Вероника Л.
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4 отзыва оставили туристы

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